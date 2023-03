Žan Serčič takole presenetil voditeljico Suzano Kozel #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na nedavnem koncertu smo se lahko prepričali, da gosta v oddaji Jutro na Planetu obožujejo tako mlajše kot tudi malo starejše predstavnice nežnejšega spola, kar ne preseneča, saj s svojimi baladami prevzame in začara. Z nami je bil glasbenik Žan Serčič .

V studiu nam je zapel, a tudi poskrbel za pravo presenečenje. Kako je voditeljica Suzana Kozel ostala brez besed, si lahko ogledate v videoposnetku zgoraj.

Foto: Planet TV

"Vedno so pesmi napisane z mislijo na kakšno posebno dekle," je že na začetku pogovora omenil Žan. Tokrat se je odločil za snemanje spota v tujini, brez prisotnosti predstavnice ženskega spola, ki smo jih v njegovih videospotih sicer vajeni. Tokrat je tako narekovala pesem, je razložil.

In čeprav je njegova priljubljenost na vrhuncu, ostaja na realnih tleh. Pravi, da ni neke večje razlike med Žanom, kot ga pozna javnost, in Žanom, ko uganejo žarometi. Vesel je le, da lahko dela, kar ima rad. Rad pa tudi preseneti. In tokrat se je odločil, da bo presenetil našo voditeljico Suzano. S seboj je prinesel črno škatlico, v kateri je bila zapestnica iz njegove linije nakita s posvetilom: Drugače siješ.

Ni pa razvajal le voditeljice, vsem oboževalcem je še pred poletjem obljubil novo pesem, po treh letih pa tudi nov album. Za konec pa nam je razkril še eno skrivnost – da prihaja njegov največji koncert do zdaj.

