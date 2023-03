Nika Kovač spregovorila tudi s pismi #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob četrtkih v naši oddaji gostimo nadobudne mlade bralce, ki že od začetka šolskega leta prebirajo najrazličnejša dela naših in tujih avtorjev. Minuli četrtek je bila z nami pisateljica Nika Kovač, jutri bodo z nami osnovnošolci iz Dolenjskih Toplic. Prebirali bomo tudi knjigo Mali črv Oto in druga golazen. Bodite z nami ob 8. uri v oddaji Jutro na Planetu.

Ob četrtkih je v oddaji Jutro na Planetu čas za rubriko Planet bere. Z nami je bila Nika Kovač, avtorica knjige z naslovom Pisma tebi. V studiu pa so se nam pridružili tudi otroci z Osnovne šole Škofljica, natančneje, s podružnične šole Lavrica.

Foto: zajem zaslona

Matej je priznal, "da bolj, kot bereš knjigo, bolj te pritegne". Lia pa se je bolj našla v temi, ki je blizu tudi avtorici, in to je družbena odgovornost. "Zelo je poučna," je bila jasna osnovnošolka. V knjigi so prepletene osebne izkušnje avtorice z družbenimi izzivi.

Knjiga ni tipična zgodba z zapletom in razpletom, ampak je napisna v obliki kratkih pisem. Avtorica Nika Kovač je razložila, da je bila osnovna ideja te knjige, da se preneha podcenjevanje v osnovni in srednji šoli ter da se predstavijo neka relevantna vprašanja. Avtorica je sama obiskala veliko šol in dobila vpogled v težave otrok: da jih nihče ne jemlje resno, da jim odrasli lažejo ...

V knjigi se je avtorica dotaknila različnih tem: stereotipov, tekmovalnosti, potrošništva, prijateljstva, lepotnih idealov, spolne nedotakljivosti. In glavna tema sporoča, da če pride do napak, ni konec življenja. Avtorica pa je idejo o knjigi dobila, ko je imela omejene stike s svojimi prijateljicami med epidemijo covid-19. Knjige pa ne bi bilo brez njene najboljše prijateljice, ki je tudi urednica in Niko najbolje pozna, zato ji je lahko tudi iskreno svetovala.

Bodite z nami tudi jutri, ko bo na vrsti že nova rubrika Planet bere.

Jutri v oddaji Jutro na Planetu ne zamudite: zaljubljenost običajno ni dovolj za uspešno partnerstvo, kako zato izbrati pravega partnerja. Spoznali pa boste tudi slovensko kraljico jodlanja, ki bo razložila, kako se lahko naučite jodlanja in čemu je namenjena ena najstarejših oblik komunikacije. Ob 8. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.