Rok bo Vlasti kuhal gol #video

Rok, ki opravlja poklic osebnega trenerja, je Vlasto pripeljal v fitnes. "Danes bova opravila en dober trening, da te malo utrudim," je ob prihodu dejal Rok, nato pa dodal: "Če boš zelo pridna in če me boš v vsem ubogala, ti bom kuhal gol." Vlasta se je ob tem zasmejala in obljubila: "Bom ubogala."

Rok je pojasnil, da je z obiskom fitnesa želel Vlasti pokazati, kje in kako dela. Vlasta je na samem razkrila: "Rok je vedno malo gospodovalen. Poskuša biti alfa." Med treningom je poskušal biti strog učitelj, ampak Vlasta je hitro opazila, da mu ne gre najbolje, kar je tudi pojasnila: "Ker se vmes sprosti. Potem ni več učitelj, ampak tudi moj mož."

Ne glede na Vlastino opazko je Rok ženo precej namučil, a bil navdušen nad njo: "Vlasta je tudi na tem področju ekstra, ker se zelo trudi in tako kot v življenju tudi na treningu da vse od sebe." Med vadbo je bil Rok precej strog, kar je opazila tudi Vlasta, a vseeno dejala: "Nimam rada tega, da me nekdo komandira. Nočem poslušati, nočem ubogati in to mi res predstavlja težavo. Rok pa ima ta pooblastila."

Ne glede na to je Rok priznal: "Danes sem se Vlasti maščeval za puljenje obrvi, ker si me je zadnjič malo privoščila, zato je danes naredila kakšno skleco več, kot bi jo sicer."

