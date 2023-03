Nogometašice bodo zavzele Planet #video

Kaže jim zelo dobro, saj so po 13 tekmah še vedno neporažene, tako da bo 31. sezona ženske nogometne lige, ki se letos imenuje ženska nogometna liga Triglav Zdravje, očitno manj stresna za branilke naslova državnih prvakinj. Ampak izzivov kljub temu ne bo manjkalo.

Prejšnja sezona je bila, kar zadeva boj za prvaka, zelo izenačena vse do zadnjega, na vrhu sta bila favorita Pomurje in Olimpija na koncu točkovno poravnana, vendar so Pomurke na zadnji tekmi brez golov osvojile že deveti naslov državnih prvakinj. Letos je cilj še deseti naslov. Prvak prve slovenske moške nogometne lige v sezoni 2020/2021 Mura in devetkratni prvak prve slovenske ženske lige ŽNK Nona Pomurje Beltinci sta najmočnejša športna kolektiva v Prekmurju. Da bi bila še močnejša, se podajata na skupno pot. Trend povezovanja moškega in ženskega nogometa je v Evropi prisoten že nekaj časa, pri nas še ne, a se zdaj tudi to spreminja.

Ljubitelje nogometa, še posebej tiste, ki spremljajo tudi ženski nogomet, čaka razburljiv konec sezone, a na konkretne zaključke bomo morali še malce počakati. Že ta konec tedna bomo spremljali 1. SŽNL Triglav Zdravje na Planet 2.

