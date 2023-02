Bivša Schwarzeneggerjeva žena: Po ločitvi sem se zatekla v samostan

Shriverjeva in Schwarzenegger sta se poročila leta 1986 in se razšla leta 2011, dokončno pa sta se ločila šele leta 2021.

V podkastu za televizijsko oddajo Today, ki jo predvaja ameriška televizija NBC, je 67-letna novinarka in pisateljica Maria Shriver dejala, da se še vedno spominja globokega pogovora, ki ga je imela z redovnico po razpadu svojega zakona. Po ločitvi je namreč iskala samo sebe in smernice, kako naprej, zato se je po nasvet zatekla v zaprt samostan. Tamkajšnja redovnica ji je rekla, da misli, da je prišla po dovoljenje.

"Ne moreš živeti tukaj, imaš pa dovoljenje, da greš ven in postaneš Maria," ji je dejala. Nekdanja prva dama Kalifornije je povedala, da so jo te besede močno prizadele in jo spravile v jok. "Nikoli si nisem dovolila čutiti, biti ranljiva in šibka," je dodala.

Med odraščanjem in zakonom s slavnim igralcem se je počutila nevidno

Shriverjeva in Schwarzenegger sta se poročila leta 1986 in se razšla leta 2011, dokončno pa sta se ločila šele leta 2021. Razlog za dolgotrajen postopek naj bi bila delitev premoženja.

V času njunega zakona je večkrat povedala, da se je zaradi njegove slave počutila nevidno. Shriverjeva je sicer nečakinja pokojnega ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja ter senatorjev Roberta F. Kennedyja in Teda Kennedyja. "Med odraščanjem v neverjetno javni, slavni družini sem se počutila nevidno. Če kot otrok stojiš poleg predsednika ZDA, dveh ameriških senatorjev in prve dame, te nihče ne gleda. Si kot hrup v ozadju in to vzameš naprej v življenje, dokler se ne naučiš lekcije," je povedala.

Kot je dejala v podkastu, je zanjo lekcija to, da se je naučila ceniti samo sebe, namesto da bi se videla skozi oči drugih. "Postajala sem jezna na ljudi, ki so se obnašali, kot da ne obstajam, ko sem stala poleg Arnolda ali svojega strica," je nadaljevala.

"Nikoli si nisem dovolila čutiti, biti ranljiva in šibka," je povedala Shriverjeva. Foto: Shutterstock

Schwarzenegger jo je varal s hišno pomočnico

Z emmyjem nagrajena novinarka je povedala, da je zaradi teh izkušenj razvila sočutje do drugih ljudi, ki se borijo z občutkom nevidnosti. "Vedno se kdo počuti nevidnega. Vem, kakšen je občutek, zato se poskušam pogovoriti z osebo, ki se spoprijema s tem, in ji posvetiti pozornost," je povedala. Dodala je: "Tisto, zaradi česar se ljudje dejansko počutijo opazne in vredne, je to, da se drugi pogovarjajo z njimi, sedijo z njimi, jih kličejo, ustavijo ..."

Maria Shriver in Arnold Schwarzenegger imata skupaj štiri otroke – 33-letno Katherine, 31-letno Christino, 29-letnega Patricka in 25-letnega Christopherja. Njuno razmerje se je končalo leta 2011, ko je Schwarzenegger priznal, da jo je varal s hišno pomočnico Mildred Patricio Baena, s katero ima tudi 25-letnega sina Josepha, za katerega pa naj bi izvedel šele, ko je bil Joseph že najstnik.