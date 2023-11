Schwarzeneggerja zaradi prometne nesreče doletela tožba

Ženska je proti Arnoldu Schwarzeneggerju vložila tožbo, potem ko je po nesreči, ki se je zgodila januarja 2022 in ki naj bi jo povzročil slavni igralec, ostala trajno onesposobljena. Zdaj od njega zahteva, da ji povrne vse stroške, ki so nastali zaradi in kot posledica nesreče.

Glede na sodne dokumente, ki jih je pridobil portal Blast, tožnica Cheryl Augustine trdi, da je po nesreči, v kateri je bilo udeleženih več vozil, ostala trajno onesposobljena.

Leta 2022 je bil Arnold Schwarzenegger udeležen v hujši prometni nesreči v losangeleški soseski Brentwood v Kaliforniji. Schwarzenegger se je vozil v bližini svojega doma v avtomobilu GMC yukon, ko je najprej trčil v rdečega priusa in se prevrnil čez manjše vozilo, potem pa se zaletel še v porsche cayenna. Nekdanji kalifornijski guverner v nesreči ni bil poškodovan, prav tako pri voznikih niso našli sledi alkohola in drog. Schwarzenegger je po poročanju TMZ ostal na kraju nesreče in bil zaskrbljen zaradi poškodovanke. Po nesreči ji je tudi pomagal. Zaradi poškodb glave so jo kasneje odpeljali v bolnišnico.

Ženska želi, da ji Schwarzenegger pokrije vse naključne stroške in izgubo zaslužka

Kot je zapisano v sodnih dokumentih, naj bi obtoženec za nesrečo ob navedenem času in na navedenem kraju vozili "malomarno, brezobzirno, nezakonito, neupravičeno in nepremišljeno" ter tako, da je to povzročilo trčenje njegovega vozila z vozilom tožnika ter tožniku neposredno povzročila v nadaljevanju opisane poškodbe in škodo, poroča Page Six.

Augustinova je v tožbi zapisala, da želi, da ji 76-letni Schwarzenegger krije stroške splošne škode, vse zdravstvene in naključne stroške, vso izgubo zaslužka, ki jo je utrpela v času od nesreče, ter vso škodo na njenem avtomobilu. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Tožnica Cheryl Augustine je med drugim v dokumentih navedla, da je morala zaposliti zdravnike in kirurge, da so jo pregledali, zdravili in zanjo skrbeli. Poleg tega trdi, da ji je oskrba povzročila "zdravstvene in postranske stroške, katerih znesek trenutno ni znan". Tožnica je zapisala tudi, da po omenjeni nesreči ni mogla delati, prav tako je utrpela večjo lastninsko škodo in zaradi nesreče izgubila možnost uporabe svojega avtomobila.

Augustine je v tožbi zapisala še, da želi, da ji 76-letni Schwarzenegger krije stroške splošne škode, vse zdravstvene in naključne stroške, vso izgubo zaslužka, ki jo je utrpela v času od nesreče, ter vso škodo na njenem avtomobilu.

Čez leto dni udeležen v podobni nesreči

Februarja 2023, okoli leto dni po omenjeni nesreči, je bil zvezdnik filma Terminator udeležen še v eni prometni nesreči, v kateri je z avtomobilom v zahodnem delu Los Angelesa zbil kolesarja. Takrat so policijski viri za TMZ povedali, da se zdi, da oče petih otrok ni povzročil trčenja, saj ni vozil hitro in ni imel možnosti pritisniti na zavoro, preden je trčil v žensko.

