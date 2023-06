Nadiya Bychkova po sedmih letih spet srečala očeta

33-letna slovenska plesalka Nadiya Bychkova, ki sicer prihaja iz ukrajinskega Luganska in je v Slovenijo prišla s 14 leti, se je kljub mladosti že kmalu povzpela med najboljše plesalke. Leta 2017 je odšla v Anglijo, saj so jo povabili k sodelovanju v britanskem plesnem šovu Strictly Come Dancing. Povabilo je Bychkova sprejela in se preselila v London, njena družina pa je ostala v Ukrajini.

Očeta je srečala po sedmih letih, njena hčerka pa dedka prvič v živo

Celotna Nadiyina družina se je nedavno srečala v Dubaju, kjer je plesalka organizirala srečanje. Iz Ukrajine sta prišla tudi Nadiyin oče in njena babica. Oče Slovenije ni mogel obiskati zaradi zapletov z dokumenti, po dolgem času ločenosti pa se je družina končno zbrala na enem mestu.

Nadiya je v zapisu na Instagramu delila tudi, da svojega očeta ni videla že sedem let, prav tako pa je bilo to prvo srečanje njene hčerke z dedkom v živo. Dodala je, da je bilo potovanje za njeno babico verjetno eno najtežjih v življenju in da skupnega tedna ne bo nikoli pozabila. "Družina je vse. Tako sem hvaležna, da mi je uspelo vse organizirati," je zaključila čustveni zapis.

Za hčerko ji pomaga skrbeti mama

Da je zelo navezana na svojo družino, slovenska plesalka ukrajinskih korenin ni nikoli skrivala, čeprav ima ves čas ob sebi svojo veliko podpornico mamo Lariso, ki jo spremlja po svetu in ji pomaga skrbeti za hčerko Milo, ki se je Nadiyi rodila v razmerju z nogometašem Matijo Škarabotom. Zdaj je plesalka že v novem razmerju s plesalcem Kaiem Widdringtonom, ki ga je spoznala v omenjenem plesnem šovu.

Pred dobrim letom je enem izmed intervjujev povedala, da s Kaiem čas preživljata tudi s slovenskim plesalcem Aljažem Škorjancem in njegovo ženo Janette Manrara. Nadiya in Aljaž sta prijatelja že iz mladosti. Tudi on je sodeloval v britanskem plesnem šovu Strictly Come Dancing.

