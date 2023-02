Slovenski plesalec sporočil veselo novico: postal bo oče

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najuspešnejši slovenski plesalec Aljaž Škorjanec je na družbenih omrežjih sporočil veselo novico. Pred leti se je poročil s plesalko Janette Manrara, s katero sta skupaj navduševala v britanskem šovu Strictly Come Dancing (Zvezde plešejo). V ekskluzivnem intervjuju za revijo HELLO! sta zdaj razkrila, da pozno poleti pričakujeta prvega otroka.

Aljaževa partnerka Janette dolgo časa ni mogla zanositi, da pričakujeta otroka, pa sta izvedela lani v začetku decembra, ko sta bila tik pred začetkom postopka zunajtelesne oploditve (IVF).

Dolga časa sta se trudila zanositi

"Zadnjih nekaj let nisva uporabljala zaščite, a nič se ni zgodilo, zato sva mislila, da je IVF naslednja najboljša stvar za naju," je v intervjuju povedala Janette, ki je pred dvema letoma opustila profesionalno kariero v želji, da bi si s Škorjancem ustvarila družino. Ker bo kmalu stara 40 let, je bila zaskrbljena tudi zaradi samega postopka zunajtelesne oploditve: "Vem, da je IVF lahko zelo naporen za žensko telo in da ni nobenega zagotovila, da bo delovalo."

"Bil sem ves iz sebe. Tako dolgo sem razmišljal in sanjal o tem trenutku. Psihično in fizično sva se pripravljala na IVF in potem doživela pravo olajšanje, ko sva končno dobila pozitiven test," je povedal Aljaž.

Kot sta povedala v ekskluzivnem intervjuju, bosta kmalu zapustila stanovanje v Londonu in se preselila v Cheshire, kjer bosta živela v bližini plesnih kolegov Gorke Marqueza in njegove žene Gemme Atkinson.

Oba sta dejala, da imata rada otroke in da je družina zanju zelo pomembna, zato sta se že v preteklosti pogovarjala o tem, da si nekoč želita imeti otroke. Par se je sicer spoznal leta 2010, ko je Janette z Aljažem in drugimi profesionalci skupine Strictly nastopila v vznemirljivi plesni predstavi v živo Burn The Floor. Preden sta se romantično zapletla, sta bila dolgo prijatelja.