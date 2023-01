Petar Grašo, ki velja za enega izmed bolj priljubljenih glasbenikov in avtorjev, se je z ženo Hano pred kratkim udeležil podelitve glasbenih nagrad MAC. Povedal je, kdaj namerava krstiti hčerko, govoril pa je tudi o svojem umetniškem ustvarjanju. Vsako leto je nominiran tudi za nagrade zlati studio. Do zdaj je domov odnesel že pet nagrad, letos pa je za zlati studio nominiran v kategorijah za najboljšega pevca in najboljši koncert, ki ga je lani marca izvedel v Areni Zagreb.

Čeprav ustvarja veliko projektov, si je Grašo z ženo Hano Huljić, s katero se je poročil pred skoraj letom dni, vzel čas za podelitev glasbenih nagrad MAC (Music Award Ceremony) v Beogradu. Te veljajo za največji glasbeni spektakel jugovzhodne Evrope in so najpomembnejše tovrstne nagrade v regiji.

S prelestno ženo sta zasenčila goste na rdeči preprogi

Dogodka sta se udeležila modno usklajena, oba oblečena v črno. Hana je vabila poglede v dolgi črni obleki z globokim dekoltejem in ozkimi naramnicami, Grašo pa je za dogodek v Štark Areni prav tako izbral črno obleko. Hanin oče, hrvaški glasbenik in producent Tonči Huljić, je v družbi srbske igralke in pevke Jelene Gavrilović vodil prvi del podelitve nagrad, na kateri je Grašo tudi nastopil. Domov je odnesel nagrado za koncert leta, v preteklosti pa je prejel že dve nagradi MAC.

Z ženo sta že določila datum krsta hčerke

"Tu sem v družbi hčerke voditelja Tončija, svoje žene in, kar je najpomembnejše, mame moje hčerke, od katere se stežka ločim. Skupne trenutke zato izkoriščamo, kolikor je le mogoče," je povedal 46-letni priljubljeni hrvaški pevec, ki je bil pred poroko z 32-letno Hano v dolgoletnem razmerju s pevko Danijelo.

Grašo in Hana sta pred kratkim določila datum krsta hčerke Albe. Deklico bosta krstila na dan prve obletnice poroke, 19. februarja, v Splitu.

Grašo je za hrvaški Blic priznal, da ne mara medijske priljubljenosti, odkar so mediji izvedeli za njegovo zvezo s Hano. Dodal je, da živita spodobno, zasebnih podrobnosti pa ne delita z javnostjo, kar verjetno senzacij željne medije še toliko bolj privlači. "Smešno nama je, da sva postala tarča medijev, čeprav sama še s prstom nisva mignila za to," je povedal in dodal, da ju je najbolj nasmejala novica, da sta postala hrvaška Meghan in Harry.

Za leto 2023 pripravlja veliko projektov

O nominacijah za zlati studio je povedal, da čuti zadovoljstvo in ponos. Veseli ga, da ljudje sprejemajo, kar želi biti, kar ga veseli. "Ni bilo vedno lahko kljubovati kratkoročnim trendom, vendar sem verjel v ljudi, s katerimi delam, in - kar je še pomembneje - oni so verjeli vame," je povedal Petar Grašo. Dodal je, da se podelitve zlatih studiev vedno veseli. Za leto 2023 pripravlja veliko projektov, predvsem nove pesmi, in turnejo po vsem svetu.

"Veliko je načrtov, ki jih moramo uresničiti, čaka nas turneja po Ameriki in Kanadi, v načrtu je tudi Avstralija. Osredotočen sem predvsem na dokončanje nove pesmi, ki bo izšla konec februarja, nameravamo pa tudi končno izdati album. Najpomembneje mi je, da se čim bolj posvetim družini in uživam v trenutkih otrokovega odraščanja, saj je to nepopisno veselje," je za Jutarnji list razkril vsestranski umetnik Grašo.

Grašo je vsestranski umetnik in avtor

O Graševem ustvarjanju in nastopu so se razpisali tudi glasbeni kritiki in strokovnjaki na portalu glazba.hr. Zapisali so, da se je "težko odločiti, ali je Grašo boljši avtor, pevec ali zabavljač. Enako dober je v lahkotnejših pesmih za klavir kot v energičnih, ko očara z gibi Freddieja Mercuryja."

Dodali so, da so njegove avtorske pesmi, kot so Ljubav sve pozlati, Trebam nekoga, Volim i postojim in Neka mi ne svane, prestale preizkus časa ter da so skladbe, ki jih je izvedel na koncertu, prava zakladnica muzikalnosti in ljubezenske simbolike, kar je nesporen dokaz Graševega umetniškega znanja.