Potem ko je Petar Grašo postal oče, se je oglasila njegova bivša

Kmalu po tem, ko sta novopečena starša Hana Huljić in Petar Grašo sporočila novico, da sta se razveselila deklice, se je na Instagramu oglasila Graševa nekdanja partnerka, hrvaška pevka Danijela Martinović.

Danijela Martinović vesele novice, da je njen nekdanji partner Petar Grašo postal oče, ni komentirala. Se je pa zato pohvalila s svojo novo pesmijo Fortunata, ki je zasedla prvo mesto na hrvaški glasbeni lestvici.

Pevka Danijela, ki je pred dnevi dopolnila 51 let, in Petar Grašo sta se razšla pred dobrim letom dni. Skupaj sta bila več kot 20 let. Grašo je kmalu zatem spoznal novo ljubezen, precej mlajšo hrvaško pevko Hano Huljić, sicer hčerko priljubljenega glasbenika Tončija Huljića.

Grašo in Hana sta usodni da dahnila februarja letos, zdaj pa se jima je rodila deklica, ki sta ji nadela ime Alba.