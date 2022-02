V Splitu sta se v soboto poročila Petar Grašo in njegova izbranka, prav tako glasbenica Hana Huljić. Hrvaški mediji so veseli dogodek napovedovali kot poroko leta, ne nazadnje so zaljubljenemu paru nadeli kar vzdevek "hrvaška Harry in Meghan".

Poročne zaobljube sta si izmenjala v splitski cerkvi sv. Dominika, poročno slavje pa je bilo v restavraciji Adriatic-Grašo, ki jo je priljubljeni pevec nekoč vodil skupaj s svojima staršema.

Grašo je imel sicer na poroki ob sebi kar tri priče − to so bili košarkarska legenda Dino Rađa, Grašev prijatelj iz otroštva Šime in slovenski kuharski mojster Tomaž Kavčič. Ta je na Instagramu objavil nekaj utrinkov s slavja, med drugim tudi fotografijo z mladoporočencema, ki jima je prinesel darilo, veliko steklenico rebule iz Kleti Brda.

Foto: zajem zaslona/Instagram

