Petar Grašo z novim dekletom pričakuje otroka

Hrvaški pevec Petar Grašo in njegovo dekle Hana Huljić pričakujeta otroka, poročajo hrvaški mediji. Starša naj bi postala v začetku poletja, že marca, ko ima Grašo rojstni dan, pa načrtujeta poroko, navaja spletni portal Index.hr.

Da sta 45-letni pevec ter 14 let mlajša pevka in pianistka par, je javnost izvedela lansko jesen. Pred tem sta se poznala že od njenega otroštva, Hana je namreč hči Tončija Huljića, splitskega glasbenika in producenta, nekdanjega člana skupine Magazin in ustvarjalca vrste glasbenih uspešnic.

Grašo se je lansko pomlad po 24 letih zveze razšel s pevko Danijelo Martinović. Ta njunega razhoda in Grašove nove zveze ni javno komentirala, se je pa te dni pohvalila z novo pridobitvijo, ki ima tudi slovenski pečat.

Za 50. rojstni dan, ki ga je praznovala julija lani, ji je priznani slovenski oblikovalec Žare Kerin zasnoval logotip, o čemer je po lastnih besedah že dolgo sanjala.

Kot je povedala, si je želela zaščitni znak, ki bi združeval njene začetnice in vrednote, po katerih živi. "Dolgo nihče ni razumel, kaj si pravzaprav želim, a nisem odnehala. Nato pa sem spoznala Žareta Kerina, enega najbolj cenjenih in nagrajenih oblikovalcev v teh krajih," je zapisala ob razkritju logotipa, ki ji ga je zasnoval Kerin, "na svoj rojstni dan pa sem dobila darilo, uresničile so se mi sanje. In razjokala sem se tako, kot se razjočeš, ko se ti sanje uresničijo."

