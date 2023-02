Manekenka Heidi Klum spet razmišlja o petem otroku: Včasih bi ga imela, včasih pa ne

Supermodel in manekenka Heidi Klum je priznala, da občasno razmišlja o tem, da bi spet postala mama. 49-letna mama štirih otrok je v pogovorni oddaji The Jennifer Hudson Show povedala, da se njene želje po novem otroku spreminjajo iz dneva v dan. V oddaji je z da in ne odgovarjala na različna vprašanja. Ob vprašanju, ali bi imela še enega otroka, je najprej kolebala, nato pa nanj odgovorila pritrdilno.

"Včasih bi ga imela, včasih pa ne," je odgovorila manekenka nemških korenin, ki je v zvezi s 33-letnim Tomom Kaulitzem. Dodala je, da se njeno razmišljanje o tem, ali bi imela še kakšnega otroka, iz dneva v dan spreminja. Zato se tudi še ni dokončno odločila, ali si želi še petega potomca.

Voditeljici je med drugim v oddaji pokazala, kako se jodla.

Supermanekenka ima že štiri otroke

Dodala je, da je bilo zahtevno roditi štirikrat, svoje prve tri otroke pa je imela drugega za drugim v razmeroma kratkem času. Heidi je mati 18-letni Leni, 17-letnemu Henryju, 16-letnemu Johanu in 13-letni Lou.

"Dovolj časa sem čakala, tako da je moj odgovor morda da," je voditeljici odvrnila manekenka, ki morda še ni rekla zadnje besede, kar zadeva rojstvo novega otroka.

Lani je že spregovorila o še enem otroku, ko je za ameriški časopis Sun povedala, da sta to, kaj si želimo in kaj je dejansko mogoče, dve popolnoma različni stvari. "Abraham je tik za vogalom in stvari so težje, ko si starejši. Ali si ga želim? Včasih mislim, da si ga. Ko ura tiktaka in postajaš starejši, ni tako preprosto, kot je bilo, ko si bil mlajši," je takrat povedala supermanekenka.