Heidi Klum z 18-letno hčerko pozirala v spodnjem perilu

"Slavimo ljubezen in podporo med materjo in hčerko ter to, kako samozavestne, lepe in srečne se lahko počutite v spodnjem perilu," so pri italijanski znamki spodnjega perila pospremili fotografije svojih ambasadork, nemške zvezdnice Heidi Klum in njene 18-letne hčerke Leni, ki sta skupaj nastopili v njihovi novi oglasni kampanji.

Fotografije matere in hčerke v spodnjem perilu so pri uporabnikih družbenih omrežij sprožile mešane občutke. Mnogi so ju sicer pohvalili, da sta videti čudovito, nekateri pa so se spraševali, ali je za najstnico res primerno, da pozira v spodnjem perilu.

"Žalostno, da Heidi pred kamere vleče svojo hčerko in s tem promovira sebe," je zapisala neka uporabnica Instagrama, "dekle ima šele 18 let in se razkazuje za denar. Sama tega svoji hčerki nikoli ne bi dovolila."

Drugi so bili bolj spravljivi. "To ni nič drugače, kot če bi z mamo šla na plažo in bi bili obe v kopalkah," je zapisal eden od komentatorjev, druga komentatorka pa je dodala: "Ne razumem, zakaj ste tako negativni. Sta le mama in hčerka v vsakdanjem spodnjem perilu, in če se vam to zdi povezano s spolnostjo, je to vaš problem. Žensko telo v spodnjem perilu ni samodejno spolni objekt, gre le za kos oblačila."