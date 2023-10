Jo prepoznate? Takšna je bila na začetku svoje kariere nemška supermanekenka. #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemška supermanekenka Heidi Klum je s svojimi sledilci na Instagramu delila sklop fotografij z začetka svoje kariere in obudila spomine na 16-letno Heidi.

"Mama mi je iz kleti prinesla polno škatlo starih fotografij. To so bile moje prijavne fotografije za tekmovanje modelov leta 1992," je zapisala pod fotografije, ki jih je delila na svojih družbenih omrežjih.

Danes blondinka, pred leti pa rjavolaska

Spomnila se je tudi 16-letne Heidi, ki je imela za razliko od danes temnejše rjave lase. Z objavo fotografij je navdušila, a hkrati marsikoga presenetila, saj je številni sploh ne bi prepoznali.

Prva Nemka, ki je postala Viktorijin angelček

Danes 50-letna Heidi Klum je svojo manekensko kariero začela leta 1992, ko je med več kot 25 tisoč manekenkami zmagala na državnem tekmovanju Model 92. Hitro zatem je podpisala 300 tisoč dolarjev vredno pogodbo z newyorško agencijo Metropolitan Models.

Njeno kariero je zaznamovala naslovnica revije Sports Illustrated Swimsuit Issue iz leta 1998. Bila je tudi prva Nemka, ki je postala Viktorijin angelček (Victoria's Secret Angel) in si nadela njihova znamenita krila.

Njena najstarejša hči stopila po poti svoje mame

Uspešno manekensko kariero je nadaljevala z vodenjem oddaj Nemški top model (Germany's Next Topmodel) in Modni oblikovalci Heidi Klum (Project Runway), ki ji je prinesla nominacijo za nagrado emmy. Od leta 2013, z izjemo leta 2019, je tudi ena od žirantk resničnostne oddaje Amerika ima talent (America's Got Talent).

Med letoma 1997 in 2000 je bila poročena z avstralskim frizerjem Ricom Pipinom, med letoma 2005 in 2014 z glasbenikom Sealom, od leta 2019 pa je poročena s Tomom Kaulitzem, članom nemške rock skupine Tokio Hotel. Z nekdanjimi partnerji ima štiri otroke. V razmerju z italijanskim podjetnikom Flaviom Briatorejem se ji je rodila danes 19-letna hči Leni, ki se tako kot njena slavna mama ukvarja z manekenstvom. Leni je leta 2009 posvojil Heidijin takrat novi partner Seal. Z zadnjim ima Klumova še tri biološke otroke – 18-letnega sina Henryja, 16-letnega sina Johana in 16-letno hčer Lou.

Heidi Klum s hčerko Leni, s katero sta leta 2018 skupaj pozirali v spodnjem perilu. Foto: Guliverimage

