Strastni poljubi na plaži: zvezdniškemu paru ni mar za poglede #foto

Nemška manekenka Heidi Klum in njen mož, glasbenik Tom Kaulitz, uživata na Sardiniji.

Heidi Klum in Tom Kaulitz sta med počitnicami na Sardiniji pokazala, da strast v njunem zakonu še ni ugasnila. Na eni od sardinskih plaž sta se v morski plitvini predala nežnostim, pri čemer jima ni bilo prav nič mar ne za poglede drugih kopalcev ne za paparace, ki so ju fotografirali.

Foto: Profimedia

Manekenka in glasbenik sta se v javnosti prvič skupaj pojavila leta 2018, poročila sta se leto pozneje. Za 50-letno manekenko je to tretji zakon, za 33-letnika pa drugi. On otrok nima, ona je v zakon pripeljala štiri: tri ima z glasbenikom Sealom, ki je posvojil tudi njeno najstarejšo hčerko iz kratke zveze s Flaviom Briatorejem.

