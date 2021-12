Samo Petje: Lepe trenutke iz Exatlona bi lahko našteval do jutri zvečer

Nocoj se je na Planetu končal šov Exatlon. V finalni tekmi sta se pomerila Franko Bajc in Samo Petje. Prestižni naziv zmagovalca je sicer pripadel Franku Bajcu, vseeno pa tudi Samo Petje Exatlon zapušča zadovoljen. V nadaljevanju si lahko preberete, kako je Samo komentiral finalni dvoboj in zakaj kljub porazu domov odhaja zadovoljen.

Samo Petje se je v finalu tekmovanja Exatlon pomeril s Frankom Bajcem. Tekmo proti Franku je sicer izgubil, a vseeno domov odhaja pozitivno naravnan: "Ta izkušnja je bila zame ena velika zmaga in domov bom odšel s samimi pozitivnimi mislimi, tudi če nisem osvojil glavne nagrade."

Sprva je priznal, da ga je Franko v finalu presenetil, nato pa dodal: "Franko je odličen nasprotnik. Dokazal je, da je boljši od mene, in jaz mu ob tem čestitam. Če bi bil tukaj od začetka, bi bile stvari morda drugačne, imel bi malo več izkušenj. Vseeno, jaz sem dal vse od sebe."

Poraženec finala je priznal, da je izredno ponosen nase in na svojo modro ekipo Jadran. Čeprav je v tekmovanje vstopil šele na polovici šova, je s svojim dosežkom izredno zadovoljen, saj ga ni pričakoval. "Nisem pričakoval, da se mi bo zgodilo toliko lepih trenutkov, ki jih je bilo več kot tistih težkih. Tudi to, da sem spoznal Laro, je bilo nepričakovano. Zaradi tega sem lahko samo vesel," je še razkril.

Samo je povedal še, da mu bo v najlepšem spominu od celotne izkušnje Exatlona ostala njihova tekma z Mehiko: "Obe ekipi sta se združili in bili smo eno. Nismo bili več rivali kot na prejšnjih tekmah, ampak smo bili skupaj za Slovenijo. Ni bilo napetosti med nami in mislim, da je bila tista moja deseta točka kot jagoda na vrhu torte. Vesel sem, ker so bili takrat vsi z mano in vsi ob meni."

