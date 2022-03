Pevec Gašper Rifelj že odšteva dneve #video

Nocoj ga bomo spoznali v vlogi tekmovalca v kvizu Leta štejejo, občinstvo pa ga pozna predvsem kot pevca. Gašper Rifelj pa bo kmalu tudi že drugič očka. S partnerico Majo odštevata dneve do velikega dogodka, a pravi, da je kot glasbenik navajen živahnega dogajanja in da se bosta preprosto prepustila toku.

Njunemu skoraj dvoletnemu sinu Brinu se bo pridružil še en družinski član. Pred kratkim je bodoča mamica delila fotografijo s trebuščkom tudi na Instagramu in ob tem citirala Forresta Gumpa: "Življenje je kot bonboniera, nikoli ne veš, kaj dobiš." In tako pravi tudi Gašper: "Nočeva razmišljati o tem, koliko noči ne bova prespala in koliko jih bova, go witth the flow (prepusti se toku, op. p.). Vzameva tisto, kar prinesejo stvari, in jih poskusiva skupaj prebroditi."

V kvizu Leta štejejo bosta nocoj nastopila Gašper Rifelj in Irena Yebuah Tiran. Ne zamudite!

