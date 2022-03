S tem je Ryan Gosling vzbudil ljubosumje pri slavnem pevcu #foto

Dežela La La (La La Land) je glasbeno romantični film, ki se lahko pohvali s kar šestimi oskarji. Emma Stone in Ryan Gosling v filmu igrata dve sorodni duši, ki v Hollywoodu iščeta svojo prihodnost, vendar med tem odkrijeta nekaj veliko bolj dragocenega.

Ryan Gosling in Emma Stone Foto: IMDb

V filmu sodeluje tudi glasbenik John Legend, ki sicer slovi kot pianist, za potrebe snemanja filma pa se je za svojo vlogo moral naučiti igranja kitare. "Naučil sem se jo igrati le toliko, da je bilo videti, kot da jo zares obvladam," je razkril John Legend.

John Legend Foto: IMDb

V resničnem življenju sta vlogi Johna Legenda in Ryana Goslinga zamenjani, saj je John pianist, Ryan pa kitarist. Zaradi tega se je moral tudi Ryan Gosling naučiti igranja klavirja. Skladb se je učil dva tedna, in tako je vadil vsak dan po dve uri. To se mu je močno obrestovalo, saj se je vse skladbe naučil na pamet in zato ni potreboval pomoči računalniške grafike za prizore, v katerih igra na klavir, ali pa dvojnika, četudi je bil ta že pripravljen na snemanje prizora.

Ryan Gosling Foto: IMDb

Ryan Gosling se je torej igranja na klavir naučil izjemno hitro. S tem je vzbudil ljubosumje pri glasbeniku Johnu Legendu, ki je priznal: "Sicer je vložil kar nekaj časa in truda v to, ampak vseeno sem izredno ljubosumen na to, kako hitro je začel dobro igrati klavir. To res ni pošteno." Glasbenik je izpostavil tudi, da se počuti privilegiranega in srečnega, ker je lahko pri tem filmu sodeloval s tako dobrima igralcema, kot sta Emma Stone in Ryan Gosling.

