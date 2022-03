Na začetku snemanja je imel 106 ameriških dolarjev, na koncu pa kar 22 milijonov

Glavni igralec je imel ob začetku pisanja scenarija na računu samo 106 ameriških dolarjev.

Sylvester Stallone dandanes velja za enega najuspešnejših igralcev vseh časov. Bil je obraz izjemno uspešnih franšiz, kot so Rocky, Rambo in Plačanci (Expendables). Ampak to je sledilo šele po uspehu filma Rocky. Leta 1975 je Stallone na svojem bančnem računu imel samo 106 dolarjev. Stallone je bil tako tudi v resničnem življenju Rocky, vendar je namesto tega, da bi udarjal viseče meso, udarjal po črkah na pisalnem stroju, vse dokler ni nastal scenarij, ki je bil nominiran za oskarja.

Sylvester Stallone v filmu Rocky. Glavni igralec je scenarij napisal v manj kot štirih dneh.

S samo 106 ameriškimi dolarji na bančnem računu je Sylvester Stallone želel takoj izkoristiti svoj scenarij in z njim zaslužiti. Scenarij Rockyja je napisal v treh dneh in pol, kar pojasnjuje, zakaj so bili potrebni dolgotrajni popravki za njegovo izboljšanje. Stallone ocenjuje, da je studio obdržal le približno deset odstotkov tistega, kar je sam prvotno napisal. Prvotni scenarij bi bil neprepoznaven tudi za najbolj strastne oboževalce Rockyja, ker med prvim osnutkom in tem, kar lahko dejansko vidimo na zaslonu, bistvene razlike. Kljub temu je bilo teh deset odstotkov dovolj, da je Stallone uspel in zaslovel.

Za snemanje filma so imeli manj kot milijon ameriških dolarjev proračuna, končna različica pa jim jih je prinesla kar 225.

Za večino uspešnih filmov v današnjem času je treba že pred njihovim izidom pokriti ogromne stroške. Nastanek povprečnega filma podjetja Marvel na primer stane nekaj manj kot 200 milijonov dolarjev. Rockyjev proračun za snemanje pa je znašal manj kot milijon dolarjev. Prav iz tega razloga je bilo tako presenetljivo videti, da je film naposled zaslužil več kot 225 milijonov dolarjev. Občinstvu sicer ni bilo vseeno, da slika filma ni bila tako ostra kot pri nekaterih drugih takratnih filmih, ampak ga je vseeno navdihnila zgodba.

Producenti so statiste za njihovo sodelovanje plačali z večerjo.

Proračun filma Rocky torej ni bil visok, zaradi česar so morali biti producenti precej kreativni. Ker niso imeli dovolj denarja, da bi najeli vse potrebne statiste, so namesto tega objavili oglas za brezplačno večerjo za vse, ki so bili pripravljeni sodelovati med množico ljudi, ki jo na ekranu lahko vidite med bojem. Njihova ideja se je izkazala za izredno uspešno, saj se je na koncu na ta način zbralo okrog štiri tisoč ljudi. Ti so tako prejeli brezplačnega piščanca, si ogledali lažni boksarski dvoboj in pomagali ustvariti zgodovino filma.

Prizor iz filma Rocky. Filmski studio je želel za glavno vlogo najeti drugega igralca.

Čeprav je bil Sylvester Stallone pisec scenarija za film Rocky, nihče v filmskem studiu ni želel, da bi Sylvester tudi zaigral v filmu. Pravzaprav je ameriško filmsko podjetje United Artists Stallonu ponudilo 340 tisoč dolarjev, če bi prodal scenarij, ne da bi tudi odigral glavno vlogo. Sčasoma je proračun filma padel tako nizko, da si tega zneska niso mogli več privoščiti, zato so si premislili in Stallonu dovolili nastop. Pred Stallonom je studio sicer želel najeti Jamesa Caana, Burta Reynoldsa in Ryana O'Neala, ki so takrat veljali za uspešnejše filmske zvezde.

Glavni igralec je odnesel kar deset odstotkov celotnega dobička filma.

Največji delež skupnega dobička filma je naposled dobil prav glavni igralec Sylvester Stallone. Čeprav je bil avtor scenarija in glavni igralec filma, je bil dobil vnaprej plačanih samo 20 tisoč ameriških dolarjev in 350 ameriških dolarjev za vsak dan snemanja. Njegovo začetno plačilo je bilo sicer nizko, po izidu filma pa je Sylvester Stallone od skupnega dobička filma odnesel kar 22 milijonov ameriških dolarjev.

Film Rocky si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 23.50. Več ekskluzivnih vsebin pa najdete tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.