Igralec razkril, kdaj mu je bilo med snemanjem najbolj nerodno

Nocoj ob 20. uri si boste lahko na Planetu ogledali romantično komedijo Na koncu mavrice (Love, Rosie), v kateri bosta v glavnih vlogah nastopila Lily Collins in Sam Claflin. V nadaljevanju si lahko preberete, katere so bile za glavna igralca najbolj in najmanj prijetne izkušnje s snemanja.

Igralci, ki igrajo v romantičnih komedijah, pogosto pravijo, da jim je nerodno ali celo neprijetno med snemanjem ljubezenskih prizorov. To sicer v manjši meri velja tudi za Lily Collins, a ne za Sama Claflina. Zanj je bilo namreč na snemanju filma Na koncu mavrice najbolj neprijetno posneti prizor, v katerem je moral pokazati svoje plesno znanje. Priznal je, da je bilo precej lažje, če je prej zvrnil kakšen kozarček ali dva.

Za Lily Collins, drugo glavno zvezdo romantične komedije, pa velja ravno nasprotno. Prizori, kjer sta morala s Samom plesati, so bili zanjo najljubši del snemanja, ker je lahko podoživela čase iz svoje rane mladosti, ko se je lahko s prijateljicami na tak način zabavala in odmislila vsako skrb.

Rosie in Alex (Lily Collins in Sam Clafline)

Tudi Sam Claflin je v enem izmed intervjujev povedal, kateri del snemanja je bil zanj najljubši, in s tem razkril tudi svojo romantično plat. Dejal je, da je njegov najljubši prizor tisti, ko Alex in Rosie občudujeta sončni vzhod in si razdelita piškot s sporočilom za srečo. "To se je zgodilo že prvi dan snemanja. Spomnim se, da sem med hojo domov lahko razmišljal le, kako krasna izkušnja me čaka, če bo vsak dan tako poseben."

Romantično komedijo Na koncu mavrice (Love, Rosie) si lahko ogledate ob 20. uri na Planetu!

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.