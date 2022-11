Igralka iskreno: Včasih sem bila prava živčna razvalina

Na Planetu si boste lahko nocoj ob 20. uri ogledali romantično vojno dramo Posledica (The Aftermath). V njej bo v glavni vlogi poleg Alexandra Skarsgårda in Jasona Clarka nastopila Keira Knightley. Zvezdnica je v enem od intervjujev spregovorila o poteku svoje igralske kariere, vlogi v romantični vojni drami in svojem boju za večjo enakopravnost žensk, predvsem v filmski industriji.

Angleška igralka Keira Knightly je v svet slavnih vstopila z vlogami v filmih Pirati s Karibov, Pravzaprav ljubezen in Kralj Arthur. Igrati je začela že pri osmih letih, večje uspehe pa je začela žeti pri 18. Že takrat je dajala vtis samozavestne ženske, čeprav se sama ni počutila tako.

"Vedno sem imela pristop, zaradi katerega sem bila videti samozavestna. Včasih sem bila v resnici prava razvalina. Vsakič sem drgetala, toda takrat sem se zavedala, da sploh ne vem, kaj počnem. Vedela sem samo, da imam dober občutek in da sem že odigrala nekaj dobrih vlog, a nisem bila samozavestna, prav tako nisem dobro poznala industrije," je povedala v intervjuju za I News.

Dvakratna nominiranka za oskarja je v nadaljevanju razkrila še eno zanimivost z začetkov svoje kariere: "Agenta so mi sicer dodelili že pri šestih letih, nikoli pa nisem hodila v igralsko šolo ali imela učitelja. Vse, kar vem o igralstvu, sem se naučila med opravljanjem dela." Pri tem je poudarila, da je že od takrat izjemno samokritična. Celo o svoji igri v filmu Prevzetnost in pristranost, ki ji je prinesla eno od nominacij, je dejala: "Prepričana sem bila, da je bila zanič."

Zvezdnica se je nato za eno leto umaknila s filmske scene, saj so jo na hudo preizkušnjo postavili paparaci, ki so ji neprestano sledili, in nesramne opazke na račun njene teže, ki so jo prav tako spremljale na vsakem koraku. Keira je uspešno preskočila to oviro, na filmsko sceno pa se je vrnila še močnejša in bolj pripravljena na tovrstne zaplete. Vrnila se je prav s filmom Posledica (The Aftermath).

Alexander Skarsgård, Jason Clarke, Keira Knightley Foto: IMDb

Gre za romantično vojno dramo, ki se dogaja leta 1946 v Nemčiji. Keira v njej nastopa v vlogi Rachael, žene polkovnika britanske vojske (Jason Clarke), ki zelo trpi zaradi izgube sina ob eksploziji nemške bombe. Njena žalost se še poveča, ko se z možem preselita v Hamburg, kjer si delita bivališče z nemškim aristokratom Stefanom Lubertom, ki je bil prej tudi lastnik hiše (Alexander Skarsgard), in njegovo težavno hčerjo. V nelagodno napetem vzdušju se sovražnost in žalovanje proti vsem pričakovanjem spremenita v strast in ljubezensko izdajo.

Po besedah igralke je Rachel hladna in večplastna ženska, polna besa in jeze, obenem pa zelo razdvojena. "Mislim, da je tudi rasistka, ker za smrt sina krivi čisto vsakega pripadnika nemškega naroda. To se mi zdi povsem razumljivo in upravičeno, saj bomba, ki pade z neba, nima obraza, ki bi ga lahko okrivil," je dodala.

Ob pogledu na vso igralkino kariero pa se zdi, da je Keira pogosto nastopala v zgodbah, v katerih so glavni akterji prav ženske. "Da, ampak nobena ne pride do mene sama. Za vsako se moram boriti, saj gre za zanimive vloge, ki si jih želi tudi veliko drugih igralk," je še razkrila. Za Keiro so namreč te vloge izjemnega pomena, saj se v življenju tudi za kamerami bori za večjo enakopravnost žensk. Pridružila se je tudi kampanji #MeToo.

"Zavedam se kulture okrog sebe, ki poskuša utišati ženske in jih ustrahovati. Vedela pa sem tudi, da se smejo moški v industriji obnašati zelo drugače kot ženske," je pojasnila Keira, ki si je želela v filmsko industrijo prinesti predvsem bolj enakovredne plače in večjo vpletenost žensk v projekte.

Na vprašanje, ali je na tem področju zaznala korenito spremembo, je odgovorila: "Da. Opažam, da organizatorji filmskih festivalov prejemajo klice, s katerimi preverjajo, koliko režiserk sodeluje. Tudi sama dobivam klice, da iščejo režiserko, česar pred leti ni bilo mogoče doživeti."

Romantično vojno dramo Posledica (Aftermath) si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 20. uri.

