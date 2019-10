Igralka zaradi paparacev skoraj doživela živčni zlom #video

Štiriintridesetletna Keira Knightley je v intervjuju za The Telegraph spregovorila o temnih plateh slave, ki jim v nekem trenutku preprosto ni bila več kos. Zato se je odločila, da se za dve leti umakne iz sveta blišča in zabave ter da ne igra več v svetovnih uspešnicah.

Skoraj prek noči postati slaven, bogat in uspešen je morda nekaj, kar si številni skrivoma želijo, a v resnici slava, sploh v mladih letih, s seboj prinese več negativnega kot pozitivnega, je v iskrenem intervjuju za The Telegraph, ki ga povzema portal Just Jared, povedala igralka Keira Knightley. Ko je leta 2003 zaigrala v svetovni fantazijski uspešnici Pirati s Karibov, se je namreč nenadoma znašla v soju žarometov. Ljudje so jo prepoznali, kamor koli je šla, ves čas pa so ji bili za petami tudi precej agresivni paparaci.

Keiri Knightley je uspešnica Pirati s Karibov prinesla slavo, s katero se ni znala spopasti. "Takrat je bilo tako, da so imele fotografije mlade slavne ženske, ki je bila ujeta v kakšnem negativnem položaju oziroma trenutku, zelo veliko vrednost. Če torej že sam od sebe nisi doživel živčnega zloma, so te poskušali potisniti na rob – da bi počel stvari, zaradi katerih bi se vrednost tvojih fotografij še dvignila," je povedala.

V nadaljevanju se je spominjala grozljivega incidenta z agresivnimi paparaci, v katerem se je najprej znašla njena igralska kolegica Scarlett Johansson, potem pa še sama: "Spomnim se, da so poskušali Scarlett Johansson v Los Angelesu zriniti s ceste, podobno se je nato zgodilo tudi meni v Kentish Townu. Rekla sem jim, da lahko še ubijem koga s takšno vožnjo, pa so mi odvrnili, da bodo v tem primeru za zgodbo še bolje plačani … Ne vem, kakšne so danes stvari, a takrat so bili časi, ko sem hotela preprosto zbežati od vsega tega. Imela sem občutek, da se sicer stvari ne bodo dobro končale."

34-letna igralka se zadnja leta bolj kot karieri posveča materinstvu. Obiski rdečih preprog in družabnih dogodkov so tako bolj izjema kot pravilo. Foto: Getty Images

Igralka se je tako odločila, da si takšnega življenja zase ne želi, ter si je vzela dve leti premora. V tem obdobju je temeljito razmislila, kaj in kako naprej, ter se odločila, da v velikih svetovnih uspešnicah preprosto ne bo več igrala. "Uvidela sem, da ne želim biti več del filmov z ogromnimi proračuni, saj preprosto nisem bila kos slavi, ki pride z njimi," je odkrito priznala.

Tako se raje odloča za vloge v manj odmevnih filmih ali za stranske vloge v morebitnih uspešnicah. Zadnja leta pa se bolj kot karieri posveča materinstvu. Pred nekaj tedni je namreč rodila hčerki, z možem Jamesom Rightonom pa sta že imela triletno hčerko Edie.

Preberite tudi: