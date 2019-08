Keira Knightley je hčerki prepovedala ogled Pepelke

"Pepelka čaka bogataša, da bi jo rešil. Napaka. Reši se sama!" je Keira Knightley razložila, zakaj Pepelke ni med animiranimi filmi, ki si jih njena hči Edie lahko ogleda. Na seznamu prepovedanih v njenem domu je tudi Mala morska deklica: "Pesmi so čudovite, ampak ne odrekajte se svojemu glasu zaradi moškega!"

To seveda ne pomeni, da so risanke pri Keiri povsem prepovedane. Med tistimi, ki jih 34-letna igralka odobrava, so tudi Ledeno kraljestvo, Vaiana: Iskanje bajeslovnega otoka in Iskanje pozabljive Dory, ki ji je glas posodila prav Ellen DeGeneres.

Del Keirinega gostovanja pri Ellen si lahko ogledate v spodnjem posnetku, celotno zabavno oddajo pa lahko na Planetu ujamete ob 14.30.

Pogovorna oddaja Ellen je na Planetu od ponedeljka do petka ob 14.30.

