V devetih sezonah oddaje ga je najbolj presenetil Brexit

Jure Godler se z ekipo na Planet vrača že konec avgusta, ko bo na sporedu 10. sezona oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem. Oddaja bo tudi v novi sezoni ponujala satiričen pregled novic z domačega in tujega političnega prizorišča in iskren komentar aktualnega dogajanja. "Deseta sezona bo nekakšen vrhunec vsega, kar smo pilili in ustvarjali že od prve sezone. Na neki način nič kaj drugačna od drugih, po drugi strani pa tako močna v ustaljenih rubrikah, da se je že vsi zelo veselimo," pravi voditelj.

Oddaja Ta teden z Juretom Godlerjem je do zdaj prejela tudi več nagrad. Jure, ki upravičeno slovi kot najbolj nabrušen jezik slovenskih televizij, se lahko pohvali tako z viktorjem kot s tremi nagradami žaromet, nazadnje jo je dobil letos v kategoriji najboljšega voditelja razvedrilne TV-oddaje leta 2018. "Lepo je prejeti nagrado za nekaj, kar rad počneš in se vedno znova trudiš početi bolje in bolje," je ob prejemu nagrade povedal Jure.

"Navdiha je vedno več"

Ta teden z Juretom Godlerjem je bil prvič na sporedu marca 2015, zato je ekipa oddaje pospremila lepo število tako resnih kot malo manj resnih dogodkov, a navdiha za ustvarjanje oddaje ni nič manj. "Mislim, da je političina in medijska krajina zelo živa in pestra že kar nekaj let. Morda smo v tem času z ekipo izgubili objektiven pogled na dogodke, ampak glede na količino materiala, ki ga scena producira, se mi zdi, da je navdiha vedno več," pravi Jure. Na vprašanje, kateri politični dogodek ga je v prejšnjih devetih sezonah najbolj presnetil, pa odgovarja: "To je seveda Brexit in vse povezano z njim."

Ta teden z Juretom Godlerjem bo prvič na Planetu že v sredo, 28. avgusta, ob 22. uri, ko bo 10. sezono napovedala posebna oddaja, s katero bomo z ustvarjalci pokukali v zakulisje nastajanja te edinstvene satirične oddaje.