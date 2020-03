Igralca je vloga skoraj privedla do spremembe poklica

Everest govori o tragični zgodbi osmih ljudi iz leta 1996, ki so na gori izgubili življenje. V glavnih vlogah nastopajo Jason Clarke, Jake Gyllenhaal, Keira Knightley, Elizabeth Debicki in Josh Brolin, ki v filmu igra Becka Weathersa, moža iz Teksasa, ki ga je skupina med pohodom na goro prepustila gotovi smrti.

Josha Brolina je režiser prepričal k sodelovanju s tem, ko mu je povedal, da se bo režije lotil na popolnoma drugačen način kot je bil viden v filmih posnetih do takrat.

"V Nepalu smo bili 9 dni, plezali pa smo samo do baznega tabora pod Everestom. Najbolj grozen del snemanja je sledil šele, ko smo se vrnili v London. Morali smo nekako nadomestiti sneg in med prizori so ventilatorji, s hitrostjo več kot 100 kilometrov na uro, po nas razpihovali sol. Bilo je grozno," se je spominjal Josh, kar potrjuje tudi njegovo nadaljevanje: "Na snemanju sem prišel do točke, ko sem hotel odpustiti svojega agenta in mislil samo na to, kako ne bom nikoli več sodeloval pri takšnem filmu in na to, katerega drugega poklica naj se lotim."

Josh Brolin v filmu Everest.

V enem izmed intervjujev je opisal tudi srečanje s pravim Beckom Weathersom, ki mu je zaupal, da je bil že dvakrat prepuščen smrti na način kot je prikazan v filmu in da je o tem napisal tudi knjigo.

Povedal mu je, da je v življenju ugotovil, da če je v neki stvari dober, bo v njej prekosil sam sebe in želel doseči vedno več. Zato se je tudi lotil plezanja, ki mu je hkrati postalo tudi varno zavetje pred depresijo, s katero se je boril.

"V pogovoru z njim sem želel predvsem razbrati vse njegove karakterne lastnosti, kar ni bilo težko. Mislim, da sem ga v filmski zgodbi dobro predstavil", je še dejal Josh, priznal pa je tudi, da je bilo najtežje ozavestiti, da se je Becku to resnično zgodilo in v živo videti posledice nesreče. Beck je pod Everestom namreč izgubil pol desne roke, prste na levi dlani in nos.

