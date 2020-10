Režiser ji je prepovedal šobljenje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prevzetnost in pristranost

Nocoj ob 20. uri bo na sporedu eden od najbolj romantičnih filmov vseh časov, Prevzetnost in pristranost, ki je bil posnet po istoimenskem delu Jane Austen. V glavni vlogi igra Keira Knightley, ki je znana tudi po svoji šobici, a prav šobljenje ji je režiser v tem filmu strogo prepovedal.

Romantična drama Prevzetnost in pristranost (Pride & Prejudice) je novejša priredba znanega romana Jane Austen, ki jo je režiral Joe Wright (Pokora, Hanna, Najtemnejša ura). Film je bil nominiran za kar štiri oskarje, za kostumografijo, scenografijo in glasbo, nominacijo je prejela tudi glavna igralka Keira Knightley.

Menil je, da je preveč privlačna, potem pa jo je spoznal

A prav nad Keiro režiser sprva sploh ni bil pretirano navdušen, saj se mu je zdela preveč privlačna. Ko se je kljub temu srečal z igralko, ga je vseeno navdušila, Keira pa je njuno srečanje v oddajo Grahama Nortona opisala še nekoliko bolj zabavno. "Sprva je menil, da sem preveč lepa, potem pa me je spoznal in rekel, oh, ne, v redu boš," je povedala.

Čeprav je Keira malce znana tudi po svojem šobljenju, ji je režiser strogo prepovedal, da bi se v filmu kadarkoli našobila. V filmu je tako le en prizor, v katerem se igralka našobi, saj režiser takrat ni bil prisoten na prizorišču. Po Keirinih besedah se je Wright še dolgo pritoževal nad tem, da je prekršila njegovo prepoved.

Elizabeth je ena od petih sester družine Bennet, katerih edino razvedrilo je prihod morebitnih snubcev na podeželje. Eden takih je tudi premožni Bingley, ki se zaljubi v Elizabethino sestro Jane, toda njuno razmerje zaradi obojestranske sramežljivosti nikakor ne vzcveti. Bingleyja spremlja prijatelj Darcy, ki pa se vede zelo vzvišeno in zadržano, kar Elizabeth ni niti najmanj všeč. Dodatne obtožbe o Darcyjevi nepoštenosti Elizabeth prepričajo, da zavrne njegovo snubitev. S pobegom najmlajše hčerke Lydie pa se nad Bennetove zgrnejo številne tegobe, toda na srečo jim priskoči na pomoč prav tisti, od kogar Elizabeth to najmanj pričakuje, kar dodobra spremeni njeno mnenje.

Poleg Keire Knightley v Prevzetnosti in pristranosti, ki ima na spletni strani IMDb visoko oceno 7,8, igra vrsta znanih imen, tudi oskarjevka Judi Dench in legendarni Donald Sutherland. V vlogi sestre Elizabeth Bennet je debitirala Carey Mulligan, gledalci pa bodo prepoznali tudi Rosamund Pike, medtem ko je gospoda Darcyja upodobil Matthew Macfadyen.

Prevzetnost in pristranost bo na Planetu v četrtek ob 20. uri, Keiro Knightley pa lahko ta teden občudujete tudi v filmu Ana Karenina, ki ga je prav tako režiral Joe Wright (v soboto ob 22.55), stransko vlogo je odigrala tudi v pustolovščini Everest (v nedeljo ob 20. uri).

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.