Zvezdnici je sprememba scenarija vzela sapo

Ano Karenino v filmski zgodbi igra Keira Knightley, ki je povedala, da je morala že pred začetkom snemanja za poistovetenje z likom dobro predelati in osvojiti Anino značajsko razdvojenost. "Včasih igra popolno mater, popolno ženo, popolno ljubimko, vendar pa ne more utišati demona v sebi, ki temu igranemu idealizmu nasprotuje," je Ano opisala Keira.

Nihanje med konstantnim nošenjem maske in kazanjem resničnega jaza ruskih aristokratov je v filmu režiser poskušal poudariti tudi z drzno spremembo, ki jo je uvedel med samim nastajanjem filma. Dogajanje je namreč prestavil v staro, veličastno gledališče z gibljivo kuliso in se s tem poklonil Shakespearjevim besedam, ki opisujejo ves svet kot oder in vse može in žene kot igralce.

Keira Knightly je priznala, da ji je ob napovedi te drzne poteze na snemanju sprva zastal dih, nato pa se je odločila slepo zaupati režiserjevi presoji.

V nadaljevanju je igralka razkrila, da njej osebno Ana Karenina karakterno ni blizu. "Sama je pravzaprav ne maram ravno, saj je popolna narcisoidna oseba. Mislim, da Tolstoj pri bralcih niti ni nameraval doseči neke naklonjenosti do nje," je dejala Keira, nadaljevala pa: "Ana ima sebe zelo rada, vendar se hkrati tudi sovraži. Verjetno zaradi sramu, ki ga čuti, ko prekrši svoja etična prepričanja."

Zgodovinsko dramo Ana Karenina s Keiro Knightley v glavni vlogi si lahko ogledate nocoj ob 23. uri na Planetu!

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.