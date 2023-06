Salome v hudih mukah: Skoraj sem se zadušila! #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu lahko od ponedeljka do petka ob 20. uri spremljate zabavno kuharsko oddajo Riba, raca, rak. Večerjo je nazadnje svojim gostom pripravljal Rok Bohinc, za fantastično vzdušje in salve smeha pa sta poskrbela Salome in David Amaro, saj sta se po preveliki količini dodanega čilija znašla v hudih mukah..