Teh 8 zanimivosti iz zakulisja snemanja filmske serije vam bo vzelo sapo #foto

Franšiza Kingsman je presegla vsa pričakovanja parodij vohunskih filmov. Njene izjemne akcijske sekvence so še vedno osupljive tudi leta pozneje. Nič manj osupljive pa niso inovativne tehnike, ki so bile uporabljene pri njihovi izdelavi. Pri snemanju določenih prizorov so bila ogrožena tudi življenja igralcev, pa tudi snemalci so s snemanja odšli s poškodbami. V ustvarjanje tega filma so vsi vpleteni vložili ogromno truda.

1. Snemanje prizora v cerkvi je trajalo več tednov.

Zaradi številnih rezov je ta prizor videti kot neprekinjen posnetek. Ta brezhibnost prikriva, koliko časa in truda je bilo potrebnega za izvedbo. V cerkvenem prepiru je sodelovalo več kot sto igralcev in kaskaderskih dvojnikov. Medtem ko so bili ujeti v boju, so morali snemalci hiteti naokoli, da so ujeli prave kote. Celoten prizor so nameravali posneti v sedmih dneh, s se je snemanje petminutnega prizora zavleklo na tri tedne.

Prizor v cerkvi, ki jim je vzel veliko več časa, kot so sprva načrtovali. Foto: IMDb 2. Glavni igralec je moral trenirati, da je lahko sam izvedel večino svojih akrobacij.

Če je Colin Firth želel upodobiti Harryja Harta, je moral biti zmožen izvesti slavno cerkveno sceno. Kot nešporten 50-letnik je imel malo možnosti za to. Firth pravi, da je šest mesecev treniral po tri ure na dan, da bi prepričal režiserja Matthewa Vaughna, da je sposoben izpeljati akrobacije. A Firthova prizadevanja so bila usmerjena v več kot en prizor. V filmu je sam posnel skoraj 90 odstotkov vseh svojih akrobacij. Izvedbo najnevarnejših prizorov je sicer prevzel kaskader, a Firth je s snemanja še vedno odšel z dovolj modricami, da je dokazal svoje trdo delo in predanost.

Colin Firth Foto: IMDb 3. Igralci so se na snemanju skoraj utopili.

Igralci so se na snemanju morali potopiti v približno 1,5 metra globok bazen, katerega globino so nadzorovali računalniki. Takoj na začetku snemanja tega prizora so računalniki začeli delovati nepravilno, zaradi česar so bili igralci v skoraj osem metrov globoki vodi. Filmska ekipa se je morala potopiti, da je vsakega igralca zvlekla nazaj na površje. Vsak občutek varnosti je bil zaradi te nesreče izgubljen. Zato so prestrašeni izrazi na obrazih igralcev v tej sceni tako pristni, ker so bila v ozadju resnična čustva.

Prizor, ki je skoraj terjal življenja. Foto: IMDb 4. Ta dva igralca sta spremenila lika, ki sta ju igrala.

Igralec Samuel Jackson je pri svojem liku spremenil to, da ta ni mogel razločno izgovoriti črk s in z. Navdih za to je črpal pri filmski seriji o Jamesu Bondu, saj ima tam vsak zlobnež v zgodbi neko fizično posebnost, po kateri izstopa. Tudi Mark Strong je svoj lik preobrazil v Škota, saj je trdil, da valižanskega naglasa ne bo znal dobro odigrati.

Mark Strong in Samuel Jackson Foto: IMDb 5. Ideja za snemanje te filmske serije je nastala med pivsko debato.

Eden od avtorjev izvirnih istoimenskih stripov, Mark Millar, se je režiserju Matthewu Vaughnu pridružil na nočnem druženju v lokalu. Izrazila sta obojestransko nezadovoljstvo z resnim tonom vohunskih filmov v zadnjih letih. Smešni akcijski prizori in nenavadni pripomočki so nekoč določali značilnosti žanra. Millar in Vaughn sta želela vrniti to vrsto zabave tudi med vohunske filme. Med tem pogovorom sicer nista naredila resnih načrtov, a ko je Millar dokončal strip, je Vaughn le moral napisati scenarij. Nekaj ​​let pozneje je njuna ideja med pivsko debato združila milijone gledalcev po vsem svetu.

Tudi pivske debate obrodijo sadove. Foto: IMDb 6. Dvojniki igralcev so imeli bizarne naloge.

V filmu Eggsy izkoristi ljubezensko dejanje s Claro Von Gluckfberg, da vanjo vstavi napravo za sledenje. Na snemanju te scene bi moral Taron Egerton seči v spodnjice Poppy Delevingne, a je snemanje prizora zavrnil, saj se mu je zdel preveč intimen. Zanj so zato uporabili Taronovega dvojnika. Ko se v tem prizoru kamera spušča na intimnejše predele telesa, lahko vidimo tretjo roko, ki pripada možu igralke Delevingne.

Poppy Delavingne v prizoru iz filma. Foto: IMDb 7. Med filmom so izdelali celotno kolekcijo oblačil.

Arianne Phillips je bila odgovorna za oblačenje vseh elegantnih vohunov, ki sestavljajo zasedbo filmov Kingsman. Upoštevala je maloprodajni potencial vsakega dizajna. Da so bila oblačila videti čim bolj angleška, so uporabili tradicionalne tkanine in kroje. Zapestne ure in žepne robčke so kupili pri drugih znanih angleških blagovnih znamkah, da bi z njimi vsakemu videzu dali piko na i. Kolekcijo je prevzel Porter, angleški trgovec z moškimi oblačili. Cene kosov se gibljejo od sto do tisoč dolarjev. Čeprav vohuni v Kingsman: The Golden Circle obleke zamenjajo za kavbojke in kavbojske klobuke, je zbirka omejena na luksuzna moška oblačila.

Colin Firth pred slavno trgovino z oblačili, v kateri so se v filmu sestajali vohuni. Foto: IMDb

8. Režiserja je za film navdihnil njegov priljubljeni krojač oblačil.

Krojaška trgovina Kingsman v izvirnem stripu ni obstajala. Harry je trdil, da je del ekipe za goljufije na policijski upravi, da bi prikril svojo strogo tajno identiteto. Njegove elegantne obleke so bile osebna izbira, ne pa značilnost agentov Kingsmana. Pogosti obiski pri krojaču Huntsman so Vaughna navdihnili, da je kraj srečanja postalo prav krojaštvo Kingsman. Krojači, zaposleni v trgovini Huntsman, so v petdesetih letih oblačili Ronalda Reagana, Elizabeth Taylor, Paula Newmana in druge znane zvezdnike.

