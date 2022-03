Igralka razkrila: To je bil zame šok #video

Nocoj ob 19.45 si boste na Planetu lahko ogledali zgodovinsko dramo Ženska v zlatu (Woman in Gold), v kateri bo v glavni vlogi nastopila Helen Mirren skupaj z Ryanom Reynoldsom. Zgodba temelji na resničnih dogodkih prejšnjega stoletja, film pa je režiral Simon Curtis. Glavna igralka je v enem izmed intervjujev razkrila, kako se je pripravljala na vlogo in s čim jo je navdušil soigralec.

Zgodovinsko dramo Ženska v zlatu (Woman in Gold) so navdihnili resnični dogodki. Nanaša se namreč na svetovno znani portret Adele Bloch-Bauer, ki ga je naslikal Gustav Klimt. Portret so leta 1938 zasegli nacisti, ko so svoji državi priključili ozemlje Avstrije, filmska zgodba pa prikazuje prizadevanje nečakinje portretiranke Marie Altmann, da portret pridobi nazaj, torej, da postane ponovno v last družine.

V vlogi Marie je zaigrala Helen Mirren, ki je v začetku intervjuja priznala, da je portret poznala že pred snemanjem filma. "Neznana pa mi je bila zgodba, ki je v ozadju slike. Ko sem jo prvič slišala, sem bila presenečena in šokirana," je priznala.

Igralka pa je nato razkrila, da ji je pri pripravi na vlogo pomagal tudi zdravnik, ki ima mamo avstrijskih korenin. "Ima zelo podobno ozadje kakor Maria Altmann. Prihaja iz premožne dunajske družine, ki je prav tako morala zbežati pred nacisti. Zdravnik mi je tako poslal njen video, iz katerega sem črpala navdih za svojo vlogo."

Igralka je nato spregovorila tudi o tem, kako se je na snemanju ujela s soigralcem Ryanom Reynoldsom. "Res ne vem, s čim sem si zaslužila, da sem lahko sodelovala z njim, ker je najbolj očarljiv, sproščen človek in odlična družba," je dejala, pojasnila pa tudi, da jo je najbolj navdušeno to, da ženske ne sodi samo po zunanjosti, ampak vidi v njih tudi osebo. "To je lastnost, ki jo ima malo moških, in Ryan jo ima," je še izpostavila.

Igralka je spregovorila tudi o tem, kako se je ujela z igralkama, ki igrata v filmu mlajšo verzijo njenega lika, razkrila pa tudi, da se ameriško občinstvo od angleškega razlikuje po tem, da je zelo odzivno in se hitreje nasmeji.

Celoten intervju z glavno igralko pa si lahko pogledate v spodnjem videoposnetku:

