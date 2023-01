Brad Pitt je v tem filmu sodeloval pod zelo nenavadnim pogojem

Iz Marvelovega vesolja herojev na Planet prihaja nadaljevanje zgodbe o nevsakdanjem antijunaku s hudomušnim in pikrim smislom za humor. Nekdanji operativec posebnih enot in plačani morilec je testni zajček za neodobrene preizkuse, zaradi katerih pridobi pospešene sposobnosti celjenja in ozdravitve, ter se tako prelevi v svoj drugi jaz – v junaka z imenom Deadpool.

V glavni vlogi se tudi v nadaljevanju vrača Ryan Reynolds, ki je v intervjuju z Jimmyjem Fallonom razkril, da je sam takoj po izidu prvega dela predlagal drugačno zgodbo v nadaljevanju. "Studio mojega predloga ni sprejel z navdušenjem. Dejal sem namreč, da bi morala glavna nit zgodbe nadaljevanja govoriti o Deadpoolu, ki poskuša ukrasti rdeči stol iz oddaje The Voice," je pojasnil, nato pa dodal:

Ryan Reynolds kot Deadpool Foto: IMDb "O tem sploh niso želeli slišati in mojo idejo označili za najbolj neumno do zdaj." Ryan je nato predlagal drugo idejo, ki jo studio odobril, saj je vključeval veliko sinergije z zgodbo Mož-X in Maščevalci (Avengers). "Delili smo navdušenje in mnenje, da bo zadeva res odlična, saj bo v njej igral tudi Brad Pitt. Potem pa smo spet naleteli na oviro," je pojasnil igralec.

Vprašali so ga namreč, koga naj bi Pitt igral in kakšno supermoč bi imel. Ryan je pojasnil: "Bil bi ‘The Vanisher’ – izginjajoči, njegova supermoč bi bila, da je neviden in da nič ne govori." S tem je nasmejal tako voditelja kot občinstvo, med čemer se ni pustil motiti: "Vprašali so me, zakaj bi moral tak lik igrati Brad Pitt, jaz pa sem jim pojasnil, da zato, ker bi ga videli ravno za četrtinko sekunde, preden bi ga elektrošok pognal v smrt." Cel intervju si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku:

Pri tem je izredno zanimivo, da bi sicer Brad Pitt moral nastopiti v vlogi drugega glavnega lika Cabla, ampak se z njim niso mogli uskladiti glede urnika snemanja. Vseeno ga je režiser David Leitch vprašal, če bi bil pripravljen sodelovati tudi pri kakšni drugi vlogi. Pitt je pritrdil, ni pa vedel, do česa bo to vodilo.

To, da Vanisher ne bi nikoli ugledal luči dneva, je sicer sprva obveljalo, ampak na koncu se je vseeno izkazal za izjemen dodatek filmu. Čeprav je šlo za zelo nepomembno vlogo v filmu, je scenarist razmišljal, katerega zvezdnika je v Hollywoodu najtežje dobiti, da bi sodeloval pri tem. Kot smo že omenili, so se odločili za Brada Pitta in ga naposled tudi poklicali.

Brad Pitt v filmu Deadpool 2 Foto: IMDb Na veliko presenečenje je Pitt odobril tudi tovrstno sodelovanje za minimalno izplačilo tisoč dolarjev na dan, kar je glede na njegov igralski sloves nujni minimum, in kavo iz Starbucka. Kar je pri vsem tem najbolj šokantno, je, da je zahteval, da mu to izbrano kavo med snemanjem ročno dostavi Ryan Reynolds.

Deadpool mu jo je dejansko prinesel, prizor z Bradom Pittom pa so posneli v približno pol ure.

Akcijsko komedijo Deadpool 2 si boste na Planetu lahko premierno ogledali nocoj ob 20. uri. Za tem si boste lahko ob 22.15 ogledali še akcijsko komedijo 21 Jump Street: Mladenič v modrem (21 Jump Street). Druge zanimive vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.