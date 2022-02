Tanja Ribič v visokih petah ubežala kamermanu #video

V oddaji Planet Vau, ki jo na Planetu lahko ujamete vsako soboto ob 18.20, smo nazadnje ugotovili, da je sinhronizacija risank lahko precej adrenalinska in polna akcije. O tem smo se pogovarjali z igralcema Tanjo Ribič in Srđanom Milovanovićem.

Igralec Srđan Milovanović je na začetku intervjuja predstavil svojo najnovejšo vlogo, ki jo ima pri sinhronizaciji risanke Zapoj 2, ter jo tudi nazorno demonstriral. Igra namreč pujska, ki zelo rad pleše in poje, čeprav pri slednjem ni ravno najboljši. Igralec je priznal, da sinhronizacija risanke ni statična in nenaporna: "Za svojo vlogo sem se moral kar precej premikati, zaradi tega, da sem dobil tak glas, kot ga ima pujsek, ko se premika."

V risankah običajno prevladuje humor, ponekod pa smo lahko priča tudi drami in celo akciji. Slednja je potrebna pri sinhronizaciji predvsem pri vživljanju v like. "Jaz ne morem biti čisto pri miru. Če vidim, da se lik premika, se tudi sam premikam, saj mi to pomaga pri glasu, da zveni avtentično. Če denimo lik teče, ne moreš najbolje sinhronizirati, če med tem sediš. Jaz raje stojim in ob tem tečem na mestu," je pojasnil Srđan.

Vsestranska Tanja Ribič je doma predvsem v drami in komediji, je pa v svoji karieri naletela tudi na kakšno akcijsko vlogo. Takšna je bila tudi njena vloga v filmu Dekleta ne jočejo. "Takrat sem morala izvesti rop in teči v visokih petah. Na vajah sprva nisem bila ravno stoodstotna, potem ko smo snemali, pa so me s kamere še izgubili, saj mi niso mogli slediti," nam je nasmejano zaupala igralka Tanja Ribič.

Igralka je pojasnila, da se na takšne vloge fizično prav posebej ne pripravlja, saj sta gibanje in vadba del njenega vsakdana. Trudi se biti v formi vedno in povsod: "Tako da sem pripravljena narediti stojo na glavi v vsakem trenutku. Tudi zdaj," je priznala.

V risankah in predstavah je veliko komedije in akcije. Ameriški režiserji pa ta dva žanra združujejo v akcijske komedije, ki jih je v zadnjem času vse več. "Humor popestri vsako stvar. Tudi pri drami je humor nujen, ker drugače lahko vse skupaj hitro postane 'zateženo'. Humor pa tempo dvigne na drugačen način. Tudi v zgodovini so bili vsi akcijski filmi prežeti s humorjem. Kar je tukaj novega in je težje narediti, pa je to, da se naredi dobro," pojasnjuje kritik Igor Harb.

Zadnjo nedeljo ste si lahko ogledali film Kingsman: Tajna služba, to nedeljo ob 20.45 pa sledi njegovo nadaljevanje, ki ima naslov Kingsman: Zlati krog. To serijo filmov je pohvalil tudi kritik: "Filmi, kot so Kingsman, imajo zelo premišljeno zgradbo, ki vključuje humor in akcijo."

Magazinsko oddajo Planet Vau si v družbi voditeljice Sanje Grohar lahko na Planetu ogledate vsako soboto ob 18.20. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.