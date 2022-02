Kakšno naključje v Milijonarju: Godler je komaj zadrževal smeh #video

V nocojšnjem Milijonarju bo kviz najprej nadaljeval tekmovalec Marjan iz Kamnika pod Krimom. Marjan je upokojenec, ki v prostem času najraje potuje s svojim avtodomom, v prejšnji oddaji pa ga je sirena prekinila že pri drugem vprašanju.

Vseeno ga to ni preveč zmedlo. V oddaji, ki si jo boste lahko ogledali nocoj, je pokazal veliko znanja in s tem navdušil tudi voditelja. "To je bilo kot za šalo. Bolj greva gor, več veste. Čuvate ta zasilni izhod, vidim. Za zadnje vprašanje, ko bo nekaj o Mozartu in boste mene vprašali," se je ob enem od vprašanj pošalil Jure Godler.

Toda na vprašanje o Mozartu ni bilo treba čakati prav dolgo, saj je naključje hotelo, da je bilo na sporedu že naslednje. Prav zato je voditelju ob branju vprašanja le s težavo zadrževal smeh. Več v zgornjem videu.

Ali bo tekmovalec ob tem vprašanju res potreboval pomoč voditelja in ali mu bo uspelo odgovoriti pravilno, preverite v nocojšnjem Milijonarju.

Milijonar je na sporedu ob ponedeljkih in torkih ob 19.45, ob sredah zvečer pa bo do volitev na sporedu oddaja Slovenja izbira.

