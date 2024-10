Umrl zvezdnik iz legendarne Obalne straže

18 let po diagnozi Parkinsonove bolezni je pri 68 letih umrl igralec Michael Newman, ki se ga spomnimo predvsem po vlogi v seriji Obalna straža (Baywatch). V njej je igral reševalca iz vode, ki mu je prav tako bilo ime Michael Newman, klicali pa so ga predvsem z vzdevkom Newmie.

Newman je umrl v nedeljo zaradi zapletov s srcem, je razkril njegov dober prijatelj Matt Felker, režiser nedavnega dokumentarca o seriji Obalna straža. "Nazadnje, ko sem ga videl, je bil še pri zavesti, v svoji klasični maniri mi je rekel: 'Ravno pravi čas si prišel,'" je Felker povedal za revijo People.

Edini pravi reševalec iz vode v igralski zasedbi

Newman je bil edini v zasedbi Obalne straže, ki je bil dejansko izurjen reševalec iz vode. Igral je v kar 150 epizodah, več jih je vknjižil le glavni zvezdnik David Hasselhoff.

Bil je edini izurjen reševalec iz vode v zasedbi Obalne straže, sicer pa je delal kot poklicni gasilec. Foto: Profimedia

Ne le reševalec in igralec, Michael Newman je bil predvsem poklicni gasilec in je to službo opravljal tudi med snemanjem Obalne straže, ko pa se je serija iztekla, se je spet posvetil gasilstvu vse do upokojitve.

Pri 50 letih se je soočil z diagnozo Parkinsonove bolezni

Pred 18 leti, ko je imel 50 let, so mu postavili diagnozo Parkinsonove bolezni in je v zadnjih letih aktivno sodeloval s fundacijo igralca Michaela J. Foxa, ki zbira sredstva za raziskave možnih zdravil za to bolezen.

Newman avgusta letos na premieri dokumentarca o seriji Obalna straža Foto: Profimedia

"Moje telo se je spreminjalo tako počasi, da sem to komajda opazil, a me zdaj ves čas opominja, da je Parkinsonova bolezen postala središče mojega življenja. Cenim vsak dan, ki ga lahko preživim na tem svetu z družino in prijatelji. Življenje jemljem zelo resno," je za revijo People izjavil avgusta letos, "zaradi te bolezni imam veliko časa za razmislek, česar morda nisem hotel, a mi je to prineslo modrost."