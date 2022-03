Na Planet prihaja nova kriminalistična serija Zaliv škandalov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu si boste nocoj ob 22.20 lahko ogledali prvo epizodo nove kriminalistične serije Zaliv škandalov (The Bay). Serijo boste lahko spremljali od ponedeljka do četrtka, v nadaljevanju pa vam razkrivamo, v čem se ta serija razlikuje od drugih in kaj je filmski ekipi med snemanjem povzročalo največ preglavic.

V kriminalistični seriji Zaliv škandalov (The Bay) lahko spremljamo detektivko Liso Armstrong, ki preiskuje primer pogrešane osebe, pri tem pa ugotovi, da je s primerom povezana tudi osebno. Zgodbo so snemali zalivu Morecambe v v severozahodni Angliji, južno od narodnega parka Lake District. V glavnih vlogah bodo nastopili Morven Christie, Daniel Ryan, Erin Shanagher in Andrew Dowbiggin, serija pa se lahko pohvali z oceno 7,1 na IMDb.

Posebnost serije je, da v vlogi preiskovalca in uradnika, ki skrbi za informiranje in podporo družine, ki je žrtev kriminalnih dejanj, nastopa ženska. Avtor scenarija Daragh Carville je na intervjuju o seriji razkrila, da je ideja zanjo nastala na podlagi poročila, v katerem se je družina preiskovalcu in uradniku zahvalila za pomoč pri reševanju kriminalnega dejanja, saj brez njega ne bi bili sposobni prestati preizkušnje.

Glavna igralka Morven Christie je v nadaljevanju pogovora priznala, da jo je pri vlogi preiskovalke najbolj pritegnilo to, da je Lisa Armstrong ženska, ki počne moralno dvoumne stvari. "To se mi je obenem zdela tudi izredno pogumna odločitev scenaristov, saj takšni ženski liki običajno niso najbolje sprejeti med gledalci," je še pojasnila igralka.

Morven Christie. Foto: IMDb Dogajanje serije je torej postavljeno v Morecambe, kar je prav tako posebnost kriminalistične serije, saj tam pred tem niso posneli še nobene serije. Je pa ta lokacija filmski zasedbi prinesla določene izzive, ki jih prej niso predvideli. Igralska zasedba, snemalna ekipa in režiser so morali biti namreč vsak dan pripravljeni na vremenske spremembe, ki smo jim običajno priča v vsem letu (ob spreminjanju letnih časov).

Igralec Daniel Ryan je spregovoril o enem izmed zapletov na snemanju. Skupaj z Morven Christie bi morala posneti čustveno nabit prizor pred hišo, ker pa je tisti dan snemanja pihal izredno močan veter, sta se morala dreti na ves glas, da se ju je sploh kaj slišalo. "Prizor je s tem izgubil romantiko, zato smo ga raje posneli v notranjosti avtomobila," je pojasnil igralec.

Morven Christie in Daniel Ryan. Foto: IMDb

Izvršna producentka serije Catherine Oldfield je razkrila, da je Morecambe za lokacijo izbrala ona. Poleg osebnih povezav s to lokacijo je bila namreč očarana nad čudovitimi razgledi na pokrajino, ki so jih za potrebe serije snemali z droni. Poudarila je, da se je s predstavitvijo lokacije v seriji izvrstno odrezal tudi direktor fotografije in dodala: "Sama si predvsem nikoli več ne želim snemati na čolnu."

Kriminalistično serijo Zaliv škandalov (The Bay) boste na Planetu lahko spremljali od ponedeljka do četrtka ob zvečer. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.

