Moževi živci ponovno na preizkušnji. S čim ga je žena razjezila tokrat?

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20.45, so se pari udeležili skupne večerje. Na njej so večer zaznamovali iskreni odgovori na vprašanja iz škatle resnice in pa predvsem nesoglasja med Tamaro in Brentom, zaradi katerih je v Brentu tako zavrelo, da je v jezi snel in odvrgel prstan.

Začetek večerje je sprva zaznamovalo Domenicino razkritje o tem, kako hvaležna je za Selinino opravičilo. Tamara je že takrat pokazala, da tega ne odobrava, kar pa ni veljalo za Codyja, ki je Domenici prav tako povedal, da obžaluje svoja dejanja. To ji je veliko pomenilo, saj je priznala: "Razumel je, zakaj in kako me je to, kar se je zgodilo prizadelo, zato njegove besede resnično cenim."

Olivia in Tamara sta ob tem postajali vedno bolj nemirni. Domenici sta rekli, naj že enkrat opravi s to temo, iz Olivie pa je jeza izbruhnila tudi na samem: "Zdaj je končno dobila priložnost, da se lahko kaže v vlogi žrtve. Zdaj bo samo molzla to kravo, dokler ne bo iz nje iztisnila vsega." Ne glede na njuno obnašanje pa se je naposled Domenici opravičil tudi Brent, ki se je kmalu zatem znašel v središču dogajanja.

Zakonci so se namreč lotili debate o tem, kako so se imela dekleta na ženskem večeru. Ella je drugim razkrila: "Tamara je o Brentu govorila zelo negativno, njene besede pa so bile daleč od lepih." Olivia se je Tamari hitro postavila v bran in pojasnila, da je bil povod za Tamarine beseda jeza zaradi polomije na zadnjem zmenku z njenim možem. Domenica se s tem ni strinjala, celotni zasedbi pa razkrila, v katerem grmu tiči zajec: "Težavo je predstavljala Brentova služba. Tamari se namreč ne sanja, kaj počne, zato je vsem rekla, da misli, da dela v strežbi."

Brent je postopoma postajal vse bolj razburjen. "Tri mesece si že z mano in misliš, da delam kot natakar? V vsem tem času nisi slišali niti ene stvari, ki sem ti jo povedal," je dejal svoji ženi. Na njegovo stran so več kot očitno stopili vsi drugi ženini, saj so ji povedali, da je upravitelj restavracije in drugih lokacij ter prizorišč.

"Vsaka prekleta oseba tukaj ve, kaj počnem, in ne dvomim, da me zato tudi spoštujejo bolj kot ti," je Brent povedal Tamari tik pred tem, ko je vstal od mize in na tla vrgel svoj poročni prstan.

"Ne morem biti v isti sobi kot ta ženska," se je sprva jezil in dodal: "Ona je nesramna in prekleto zlobna. Po meni pljuva vsakič, ko dobi priložnost. Tako se obnaša do vsakogar, ker je obsedena sama s seboj in prepričana, da se svet vrti okoli nje."

Šov Poroka na prvi pogled: Avstralija lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20.45! Vsak dan pa si prej lahko ogledate tudi turško telenovelo Prepovedani sadež (Yasak Elma). Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.