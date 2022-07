Gasilci dobili svojo himno #video

Evropa se spoprijema z vročinskim valom, zato bomo danes v oddaji Jutro na Planetu obiskali agencijo za okolje in prostor, kjer nam bodo povedali, ali bo letošnje poletje res rekordno vroče, pa tudi, ali se moramo morebiti navaditi na vroča sušna obdobja.

Spoprijemamo pa se tudi s požari. Zato bomo del oddaje namenili tudi našim junakom − gasilcem. Gasilski poklic je hvale vredno in častitljivo delo. Pa ne le to, o gasilcih radi prepevajo in se jim na ta način zahvaljujejo tudi številni glasbeniki. Pred nekaj dnevi so jim pesem namenili tudi priljubljeni Modrijani.

V četrtek je dan za našo oddajo na terenu in v zgornjem prispevku smo vam že namignili, o čem bo govora. Jutro na Planetu bo tokrat obiskalo Celje, ki je ponosni gostitelj letošnje gasilske olimpijade.

O aktualnih novicah in dogajanju na Krasu pa bomo izvedeli več tudi v naši informativni oddaji Planet 18. Evropska unija je začela pogovore o nakupu dodatnih letal za gašenje požarov, saj bi se tako lažje spopadala z vse pogostejšimi hudimi gozdnimi požari, ki divjajo v več delih južne in zahodne Evrope, je za agencijo Reuters v ponedeljek dejal evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič.

Uprava RS za zaščito in reševanje je z 20. julijem razglasila zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja v občinah Ankaran, Izola, Koper, Piran, Hrpelje - Kozina, Divača, Sežana, Komen, Postojna, Ilirska Bistrica, Pivka, Nova Gorica, Kanal, Brda, Šempeter - Vrtojba, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko, Ajdovščina, Vipava.

Vabljeni k ogledu oddaje Jutro na Planetu ob 8. uri, v živo pa si jo lahko ogledate jutri v Celju. Z vami bo tokrat Taiji Tokuhisa.

