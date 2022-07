Pohitite, čas za prijave v novo sezono Exatlona se izteka!

Kdo so tekmovalci, ki bodo sestavljali modro in rdečo ekipo, in kdo se bo na spektakularnih poligonih v eksotični Dominikanski republiki borili za ekipno in nato individualno zmago? Kdo sta tista, ki bosta nasledila prva slovenska zmagovalca Exatlona, Franka Bajca in Marjanco Polutnik?

Če mislite, da imate dovolj moči, vzdržljivosti in poguma, da se preizkusite v najtežji televizijski preizkušnji, izpolnite prijavnico in se dokažite. Prijave za drugo sezono Exatlona Slovenija se bodo kmalu zaprle, zato pohitite. Čas imate le še do nedelje, 10. julija!

Najbolj razburljiv športni resničnostni šov Exatlon se na Planet vrača že to jesen. Še več vsebin je na voljo na Planeteki.

Spremljajte nas tudi na omrežjih Instagram, Facebook, YouTube in Twitter.