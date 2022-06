Hajdi o Anžetu: Šel mi je na živce, ne vem, zakaj #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Šov Poroka na prvi pogled se je ta teden zaključil, zato so v studiu oddaje Jutro na Planetu gostili par, ki je tudi po tem televizijskem ljubezenskem eksperimentu ostal v partnerski zvezi in je dokaz, da se lahko ljubezenska pravljica spiše tudi s pomočjo znanosti.

V zadnjem času so se pojavila namigovanja, da naj bi Hajdi in Anže iz šova Poroka na prvi pogled svojo ljubezen kronala z naraščajem, zato je voditeljico oddaje Jutro na Planetu Suzano Kozel zanimalo, ali je res kaj na tem. Anže je potrdil, da verjetno enkrat v prihodnosti pride tudi to na vrsto, vendar za zdaj o tem še ne razmišljata.

Taiji Tokuhisa je dodal, da pa se že zdaj ve, kdo bo dojenčkov boter, saj se je za to vlogo v komentatorski oddaji Poroka na drugi pogled javil kar Milan Gačanovič - Gacho.

Hajdi in Anže sta tudi povedala, kje zdaj skupaj živita, kako si delita gospodinjska opravila in kako skupaj preživljata prosti čas. Obudila pa sta tudi spomine na turbulentne in manj turbulentne čase v njuni zvezi med snemanjem šova.

Voditeljema je Hajdi tudi priznala, da v prvih nekaj dnevih v šovu Anže nanjo ni naredil najboljšega vtisa. "Šel mi je na živce, ne vem, zakaj," je bila iskrena Hajdi. Ko se je par skozi eksperiment bolje spoznaval, pa je rasla tudi medsebojna naklonjenost. Njuna zveza je trdna še danes, več kot pol leta po koncu eksperimenta.

V oddaji sta tudi razkrila, s katerimi preostalimi udeleženci šova sta še vedno v stikih, kako nanju vpliva prepoznavnost in ali razmišljata tudi o pravi poroki. Hajdi in Anže sta izpostavila še, da skupaj v teh dneh pripravljata posebno dobrodelno akcijo, s katero želita pomagati bolnim otrokom. Kaj pripravljata, si poglejte v zgornjem videu.

Po izteku prve slovenske različice Poroke na prvi pogled se na Planet vračajo avstralski pari. Že v ponedeljek, 6. junija, bo ob 20.45 na sporedu povsem sveža, 9. sezona šova Poroka na prvi pogled: Avstralija.

