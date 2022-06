Nina priznala, da ni več samska #video

V oddaji Poroka na prvi pogled so komentatorji Špela Grošelj, Tanja Kocman in Milan Gačanovič - Gacho gostili Hajdi in Anžeta, Monjo in Janka, Nina pa je prišla brez Domna, svojega partnerja iz šova, saj naj bi imel trenutno preveč drugih obveznosti.

Na začetku pogovora z Nino je voditeljico Špelo Grošelj najbolj zanimalo, koliko časa po zadnjih zaobljubah v šovu, kjer sta se odločila nadaljevati zvezo tudi v resničnem življenju, sta z Domnom sploh še vztrajala v ljubezenskem razmerju.

"Mislim, da je bilo to dva tedna," je Nina povedala in s tem kar nekoliko presenetila komentatorje. "Mogoče sem sama že veliko prej začutila, da on ni zame. Je sicer zelo dober človek, zelo v redu, zabaven, ima veliko dobrih lastnosti, ampak z njim se na dolgi rok nisem videla. Potem je prišlo še resnično življenje, mehurček je počil, oba sva se vrnila domov k svojim prijateljem, hobijem. Nekako nisem videla nobenih stičnih točk, da bi vedela, da lahko greva po neki skupni poti," je razloge, zakaj se je odločila prekiniti zvezo z Domnom, povzela Nina.

Špelo Grošelj je nato še zanimalo, kako je možno, da je tako strastna zveza, kot smo jo med njima spremljali v šovu, potem tako hitro ugasnila. "Rekla bi, da je bilo preveč. Kot je že Aleksandar na začetku rekel, da če nekaj na začetku prehitro zagori, potem tudi hitro ugasne. Vsaj zase lahko rečem, da je bilo tako, pri njem mogoče ni bilo. Mogoče bi on še naprej vztrajal," je odgovorila Nina.

Voditeljica je nato še razkrila, da je bila v stiku z Domnom, in številne obveznosti niso njegov edini razlog, da ga ni bilo v studio. Prepričan je namreč, da je o zvezi z Nino že vse povedal. Je pa vseeno pustil sporočilo, ki ga je Špela prebrala v studiu. Povedal je, da stikov z Nino nimata in da tudi pred kamerami ne čuti potrebe po pogovoru z njo. V studiu so si bili po slišanem enotni, da Domen morda še vedno ni povsem prebolel Nine.

Ta je nato še razkrila, da je že v novi zvezi. "V resni zvezi sem že od začetka leta." Komentatorji so bili ob Ninini novici vidno presenečeni. Več v zgornjem videu.

