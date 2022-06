Domen razložil, zakaj sta šla z Nino narazen #video

Z zadnjo ceremonijo se je končala prva sezona šova Poroka na prvi pogled. Pari so še zadnjič sedli pred strokovnjake in delili vtise o izkušnji v eksperimentu. Strokovnjakom je bilo najbolj žal za Nino in Domna, ki sta se najprej odločila zvezo nadaljevati tudi v resničnem življenju, na ponovnem srečanju udeležencev šova pa nista bila več par.

"Jaz sem bil povsem prepuščen. Da vidimo, kam bo to peljalo, prepustil sem se. Dal sem Nini vedeti, da si želim biti z njo. In potem se mi je v trenutku, ko sem se začel odpirati, zazdelo, da se je ona začela zapirati. Nina je en dan prišla do mene, rekel sem ji, da še nisem pripravljen in da naj vstopi v stanovanje, a je rekla, da ne bo vstopila. Takrat sem začutil, da nekaj ni v redu. Nato je povedala, da ne čuti vseh stvari do mene. V tistem trenutku sem menil, da tudi prijatelja ne moreva ostati. Preveč stvari sem imel s tabo, da bi zdaj lahko bil s tabo samo prijatelj. Rekel sem, da bomo videli, kaj bo čez čas. Od tistega trenutka so se najini stiki prekinili. Do včeraj se midva nisva slišala," je povedal Domen.

Priznal je, da se je ponovnega srečanja z Nino kar nekoliko bal, saj ni vedel, ali bo med njima vladala napetost. "Danes mi je lažje, ker je Nina nasmejana in sem tudi jaz zraven nje nasmejan."

"V eksperimentu je bil en svet, potem pa je prišel resničen svet," je o razlogih za razpad zveze povedala Nina in dodala, da se ji ni zdelo prav, da bi vztrajala v nečem, kar je bilo obsojeno na propad, saj se v prihodnosti ni videla z njim.

"Raje sem prekinila na začetku, preden bi šla res pregloboko," je dodala, a poudarila, da je Domnu v eksperimentu popolnoma zaupala in se povsem prepustila. Več v zgornjem videu.

