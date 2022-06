Sandija premagale solze: to mu je sporočila Kate #video

V šovu Poroka na prvi pogled so pari še zadnjič sedli pred strokovnjake in spregovorili o svoji izkušnji v eksperimentu. Ker se Kate večerje in ceremonije zaradi slabega počutja ni mogla udeležiti, se je Sandi s strokovnjaki pogovoril sam, Kate pa mu je namenila videosporočilo.

Po pogovoru s strokovnjaki so Sandija premagale celo solze. "Spomin za nazaj in prehojena pot. Dobre in slabe stvari. Ponosen sem na vse skupaj, da sem bil del tega. Res še enkrat hvala vam vsem," je dejal Sandi, ko ga je strokovnjakinja Milena Pleško vprašala, zakaj so ga preplavila tako močna čustva.

Sandi je sicer že med pogovorom s strokovnjaki priznal, da mu je bilo težko, ko si je ogledal utrinke dogajanja med njim in Kate v eksperimentu. Povedal je, da se mu je svet podrl, ko mu je Kate na medenih tednih dejala, da išče milijonarja. Od takrat po njegovem mnenju v njuni zvezi ni bilo več enako.

Sandi med pogovorom s strokovnjaki:

Vseeno mu je sodelovanje v eksperimentu pomagalo, da je sam pri sebi naredil nekaj sprememb za nadaljnje življenje, Kate pa je sporočil, da njeno vedenje ni bilo primerno in da bi morala bolje premisliti, kaj si želi, preden se je podala v eksperiment.

Čeprav Kate zaradi slabega počutja na ponovnih srečanjih ni mogla sodelovati, je za Sandija posnela videosporočilo. Sandiju je zaželela vse dobro in povedala, da za nazaj ničesar ne more spremeniti. "Zahvaljujem se mu za sodelovanje, sicer je zelo dober človek in želim mu vse najboljše." Več v zgornjem videu.

Dogajanje ob koncu eksperimenta Poroka na prvi pogled bodo nocoj ob 21. uri pokomentirali še komentatorji oddaje Poroka na drugi pogled. V studiu se jim bodo pridružili tudi številni udeleženci eksperimenta.

