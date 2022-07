V Družinskem dvoboju se bosta pomerila Franko Bajc in Pina Umek #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 19.45 si boste na Planetu lahko ogledali še zadnjo oddajo Družinskega dvoboja v tej sezoni. Za zaključek bo zabavni voditelj Žan Papič gostil zmagovalca in tekmovalko prve sezone Exatlona Franka Bajca in Pino Umek z družinama.

V zaključni oddaji Družinskega dvoboja se bosta v ugibanju, kaj je na posamezno vprašanje odgovorilo sto Slovencev, pomerili družina Umek in družina Bajc.

Glava družine Umek je nekdanja državna prvakinja v umetnostnem drsanju in profesorica športne vzgoje Metka, ob njej pa bodo njen sin in inženir informatike Anže, vsestranska športnica in vedno nasmejana exatlonovka Pina Umek ter njen fant, profesionalni akrobat Teo.

Na drugi strani bo glava ajdovske družine Bajc rokometni veteran in ljubitelj konjev Niko, z njim pa bodo še nečak Oto, hčerka Lea in sin, ki ga vsi poznamo tudi kot zmagovalca Exatlona, Franko Bajc.

Katera družina bo uspešnejša, preverite v nocojšnji oddaji Družinski dvoboj z voditeljem Žanom Papičem.

Zadnja epizoda Družinskega dvoboja v tej sezoni bo na sporedu NOCOJ ob 19.45. Ob 21. uri pa na Planetu ne zamudite avstralske različice šova Poroka na prvi pogled. Zamujene oddaje najdete na Planeteka.si.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.