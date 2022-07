Ko so že povsem obupali, se je zgodilo tole #video

V oddaji Družinski dvoboj, ki jo vodi Žan Papič, smo v zaključku kviza spremljali pravo dramo. Ekipa Statistov je že povem obupala glede osvojitve glavne nagrade, a je prišlo do nepričakovanega preobrata. Družinski dvoboj bo na sporedu nocoj, in to še zadnjič v tej sezoni, nasproti pa si bosta stali družini Exatlonovcev Pine Umek in Franka Bajca.

V Družinskem dvoboju smo tokrat spremljali napet boj med ekipama Boginje in Statisti. Taktiziranja z obeh strani ni manjkalo, na koncu pa se je to bolj obrestovalo Statistom, ki so se z višjim izkupičkom osvojenih točk uvrstili v finale in tako dobili priložnost, da se potegujejo za glavno nagrado v vrednosti pet tisoč evrov.

Ekipa je finalno igro začela dobro in že po polovici dvoboja zbrala 123 točk od skupno 200, ki jih potrebuje za osvojitev glavne nagrade. Toda tekmovalka Marina v nadaljevanju ni bila tako suverena pri nabiranju točk kot njena predhodnica in v ekipi Statisti so se že povsem sprijaznili, da jim ne bo uspelo zbrati 200 točk.

Nato pa jim je na njihovo veliko presenečenje zadnji odgovor prinesel dovolj točk, da so se lahko prešerno veselili. Zadnje izjemno napete trenutke kviza si lahko pogledate v zgornjem videu.

Nocoj bo Družinski dvoboj na sporedu še zadnjič v tej sezoni

V zadnji epizodi zabavnega kviza se bosta v ugibanju, kaj je na posamezno vprašanje odgovorilo 100 Slovencev, pomerili družini Pine Umek in Franka Bajca.

Tekmovalca prve sezone Exatlona sta po naravi zelo tekmovalna, zato se nam obeta še ena zelo razburljiva oddaja z vedno zabavnim voditeljem Žanom Papičem na čelu.

Zadnja epizoda Družinskega dvoboja v tej sezoni bo na sporedu NOCOJ ob 19.45. Zamujene oddaje najdete na Planeteka.si.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.