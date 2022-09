Tako je bilo videti, ko je orkan Fiona zadel prizorišče Exatlona #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi Dominikanska republika se je pred dnevi znašla na poti orkana Fiona, zato je v pričakovanju hude ure življenje tam skoraj zamrlo, tudi na prizoriščih Exatlona. Tekmovalci, tudi ekipa Jadran, ki trenutno biva v baraki, so se pred srdito naravo še pravočasno umaknili na varno.

Uničenje, ki ga je za sabo pustila Fiona, je težko opisati z besedami. Prebivalci vzhodnega dela otoka so ostali brez elektrike, komunikacij in oskrbe. Poligoni, srce Exatlona, so bili dodobra uničeni, snemanje pa prekinjeno.

Nekaj utrinkov dogajanja si lahko ogledate v zgornjem videu, kako so tekmovalci in snemalna ekipa doživljali silovito besnenje narave, pa si boste lahko ogledali v nocojšnji oddaji Exatlon, ki bo na sporedu ob 20. uri na Planetu.

