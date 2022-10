Tekmovalki se bosta končno pogovorili na štiri oči #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po ponedeljkovi tekmi za vilo je bilo v barki čutiti veliko napetosti, kar nekaj ostrih besed pa sta si izmenjali Karolina in Andreja. Odtlej tekmovalki teme prepira nista več pogrevali, vseeno pa je zdaj nastopil čas, da se pogovorita iz oči v oči.

Dan po odhodu priljubljenega Borisa je bilo vzdušje v baraki zelo turobno. Najbolj je njegovo odsotnost čutila Karolina, ki je priznala, da se je le Risu lahko zares odprla in se mu izpovedala v težkih trenutkih. Vse skupaj je imelo velik vpliv na predstavo modrih v tekmi za vilo, saj niso pokazali prave volje, da bi se izognili novemu porazu.

Po vrnitvi v barako so tekmovalci Jadrana imeli krizni sestanek, ki se je končal z izmenjavo ostrih besed med Karolino in Andrejo. Andreja je Karolina očitala, da je sebična in da s svojim vedenjem ustvarja slabo vzdušje v ekipi.

Dekleti od takrat te teme nista več pogrevali, zdaj pa sta se odločili, da se pogovorita na štiri oči. Karolina je povedala, da si želi težavo razrešiti. Več v zgornjem videoposnetku.

Ali bo pogovor pomagal zakopati bojno sekiro med dekletoma, boste izvedeli v nocojšnji oddaji, kjer tekmovalce čaka druga tekma za obstoj, izvedeli bomo tudi, kakšen izločitveni dvoboj bomo spremljali v petkovi oddaji.

