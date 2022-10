Pred težko pričakovano tekmo z Mehiko so padale stave #video

Nocoj ob 20. uri si bomo na Planetu lahko ogledali težko pričakovano tekmo z Mehiko. Tekmovalci obeh ekip so že na trnih, pri Triglavu so celo pobirali stave, s kakšnim rezultatom naj bi se tekma končala.

Nocoj si v Exatlonu lahko obetamo velik spektakel, saj je že lanska tekma z Mehiko dvignila ogromno prahu, potem ko so naši ugnali favoriziranega nasprotnika, ki do tedaj na mednarodnih tekmah sploh še ni poznal poraza.

Prav zato Mehičani, ki so na zadnji mednarodni tekmi ugnali ekipo Združenih držav Amerike, naše ekipe zagotovo ne bodo podcenjevali in bodo dvoboj vzeli nadvse resno, saj so tudi letos v vlogi favoritov in bi bil morebitni poraz zanje hud udarec.

Kljub vsemu so naši tekmovalci, ki vsi po vrsti priznavajo, da je tekma z Mehiko eden vrhuncev Exatlona, zelo samozavestni. V vili so Triglavani malce za šalo in malce zares celo pobirali stave, kakšen bo končni rezultat. Večina je napovedala zmago, nekateri pa so bili nekoliko bolj previdni in dali prednost Mehičanom.

Več v zgornjem videu, v katerem lahko slišite tudi, kako zveni nova slovenska Exatlon himna, ki jo bodo naši reprezentanti na klopi prepevali in s tem bodrili tekmovalce na poligonu.

Exatlon Slovenija je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, v petek po oddaji pa ne zamudite komentatorske oddaje Exatlon: Brez cenzure, ki jo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodi jezična Jasna Kuljaj.

