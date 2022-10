Amber Heard priznala: "Raje streljam s pištolo, kot pa si nadenem obleko"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj si boste na Planetu lahko ob 00.15 ogledali akcijski triler 3 dni za uboj (3 Days to Kill), v katerem bo v glavni vlogi poleg Kevina Costnerja zaigrala tudi Amber Heard. V intervjuju za ScreenSlam je zvezdnica spregovorila o svojem liku in o tem, kako se je na snemanju ujela s svojim glavnim soigralcem.

Izpod peresa genialnega Luca Bessona, ustvarjalca uspešnic Nikita, Peti element, Velika modrina, Taksi, Ugrabljena, prihaja še ena napeta uspešnica z odlično izdelanimi liki ter zgodbo, polno preobratov! Tajni agent Ethan Renner (Kevin Costner) je na smrt bolan ter skuša izkoristiti zadnje mesece življenja, da bi znova navezal stik z odtujeno najstniško hčerko. Nepričakovano mu njegova nadrejena Vivi Delay (Amber Heard) v zameno za zadnjo nalogo ponudi poskusno zdravilo, ki bi mu lahko rešilo življenje.

Amber Heard je v intervjuju sprva opisala karakter lika, ki ga v akcijskem trilerju igra: "Vivi je zelo zabaven karakter za igranje. Je enigmatična, ima temno stran in v življenju jo vodijo neobičajne stvari. Obenem je močna ženska, najbolj pa mi je všeč, da sledi svojim prepričanjem brez ozira na mnenja drugih. Ob tem se ne obremenjuje s pravili, ki so jih postavili drugi, ampak sledi svojim pravilom."

Na vprašanje, ali je bila to vloga, ki si jo je želela že od nekdaj igrati, je Amber odgovorila: "Na nek način da. Že od vedno raje streljam s pištolo kot oblečem obleko." Dodatno je pojasnila, da jo tovrstne neobičajne vloge precej bolj izpopolnjujejo, obenem pa v njih veliko bolj uživa.

Foto: IMDb V akcijskem trilerju 3 dni za uboj (3 Days to Kill) je poleg Amber v glavni vlogi nastopil tudi legendarni Kevin Costner. Zvezdnica je sprva razkrila, ali je bila ob njegovi prisotnosti kaj napeta ali ne. "Nisem bila napeta, ker vsakega igralca v procesu predpriprav na snemanje sprejemam kot lik, ki ga igra potem z menoj v filmu. To je lahko, ker ne nosijo svojih oblačil, niti se ne obnašajo tako kot v resničnem življenju. Če bi nanj gledala kot na Kevina Costnerja, pa bi mi bilo na začetku precej težje."

Igralka je nato spregovorila še o tem, kako se je njuno sodelovanje razvijalo naprej: "Med delom z njim me je presenetilo, kako neverjetno čustven, senzibilen in prizemljen človek je. Delati z njim je bilo lahko, ampak kar mi je bilo najbolj všeč pri njem, je bilo to, da je tudi sam ustvarjalec filmov. Tako je namreč na delo vedno prinesel nekaj dodatnih idej, zaradi česar izstopa iz povprečja mojih običajnih soigralcev. Tako v službi kot v prostem času je čudovit, čudovit človek."

