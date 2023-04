Nasmejana sobota in akcijska nedelja na Planetu

Konec tedna na Planetu ne zamudite tudi odličnega filmskega sporeda, ki ga bo v soboto zaznamoval smeh s komedijo Prevarantki (The Hustle), v nedeljo pa akcija s trilerjem 3 dni za uboj (3 Days to Kill).

Ob koncu tedna nas na Planetu čaka odličen filmski spored, v soboto ob 20. uri se bomo nasmejali komediji Prevarantki (The Hustle) z Anne Hathaway in Rebel Wilson. Dve prevarantki, prva uglajena in elegantna, druga pa lahkomiselna razuzdanka, združita moči, da bi jo zagodli pokvarjenim in izkoriščevalskim moškim.

Prav tako v soboto ob 22. uri bo na Planetu še akcijska komedija Jonesova: Vohunska soseda (Keeping Up With the Joneses), v kateri se običajni predmestni par zaplete v mednarodno vohunsko spletko, ko ugotovi, da sta njuna na videz popolna soseda v resnici vladna vohuna. Igrajo Isla Fisher, Zach Galifianakis, Gal Gadot in Jon Hamm.

Nedeljski večer pa bo ob 20. uri zaznamoval akcijski triler 3 dni za uboj (3 Days to Kill) s Kevinom Costnerjem, Amber Heard in Hailee Steinfeld, ki ga je režiral McG (Charliejevi angelčki, Terminator: Odrešitev).

Zgodba govori o agentu tajne službe Ethanu, ki skrbi za tihe odstranitve državnih sovražnikov. Ko se želi upokojiti in se posvetiti odtujenima ženi in hčerki, na veliko nesrečno spozna, da bo zaradi smrtonosne bolezni umrl. Šefi mu ponudijo eksperimentalno zdravilo, če za agencijo v treh dneh opravi še zadnjo nalogo. Ethan pristane in pripravi načrt, ki pa se izjalovi, kar povzroči neustavljiv vrtinec oboroženih spopadov, cestnih pregonov in akcijskega kaosa.

